友達2025年終結連三虧 將配息0.4元

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

友達（2409）董事會昨（10）日通過2025年財報，雙軸轉型推升智慧移動、垂直領域應用，優化毛利率成長2.9個百分點，加上去年底出售新竹廠房，認列業外收益，終結連三年虧損，交出全年稅後純益68.43億元，每股純益0.9元佳績。

董事會通過擬配發0.4元現金股利，配息率約44%；以昨日收盤股價14.75元計算，現金殖利率約2.7%。

友達董事長彭双浪表示，友達顯示器、車用解決方案、垂直領域解決方案三大營運支柱方向確立，目標2030年以前，智慧移動及垂直領域營收占比將達七成，專注於獲利能力的改善與新興業務的發展。

友達財務長張博儀說明，採取輕資產的經營策略，2025年資本支出為182億元、折舊298億元；預估2026年資本支出不超過200億元、折舊估為280億元。資本支出將聚焦於智慧移動、垂直領域兩大支柱以及持續發展Micro LED。

友達去年第4季營收701.42億元，季增0.3%、年增2.1%；稅後純益28.8億元，每股純益0.38元。

新竹 財務 大支
