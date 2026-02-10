牧德財報／去年全年EPS 15.8元 通過配發現金股利12元

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
牧德董事長汪光夏(左)、總經理陳復生。記者尹慧中／攝影
自動光學檢測設備廠牧德（3563）10日召開董事會，通過 114 年度盈餘分配案及年度營運成果。受惠於電子產業需求回升及高階檢測設備出貨成長，114 年度營收新台幣 31.91 億元，較 113 年度 15.32 億元成長 108.31%，創下歷史新高，董事會決議配發現金股利每股 12 元，其中盈餘配發現金 11 元及資本公積發放現金 1 元，與股東共享營運成果。

公司表示，114 年度營運成長主要受惠於 PCB 產業景氣回溫，高階自動光學檢測（AOI）設備需求提升，帶動主要產品線出貨動能增強；同時，持續推進半導體先進封裝檢測設備市場布局，逐步建立中長期成長基礎，並透過優化產品組合與提升營運效率，帶動整體營收與獲利同步成長。

展望未來，公司表示，目前接單與出貨動能維持穩定成長，整體訂單能見度將優於去年水準。尤其在半導體先進封裝檢測設備三款新產品已陸續完成客戶驗證，隨著客戶端逐步導入，相關產品出貨可望逐步增加，為後續營運增添動能。

公司強調，持續關注產業景氣變化並審慎因應，推動「雙軌四線」發展策略，深化 PCB AOI 設備市場並拓展半導體先進封裝檢測設備領域；依據雙軌布局四大產品線，包括 PCB AOI 系列設備、PCB 四線電測系列設備、半導體封裝檢測系列設備及計量系列設備，提升高階產品比重，維持營運穩健發展。整體而言，公司對未來營運維持審慎樂觀看法，並將持續提升經營績效，為股東創造長期價值。

