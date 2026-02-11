致新、盛群不急著漲價

電源管理IC廠致新（8081）、微控制器（MCU）廠盛群昨（10）日同步舉行法說會，針對晶片漲價議題，盛群總經理蔡榮宗說：「不急」，尚待農曆年假期結束後商討；致新董事長吳錦川則強調：「不會做出頭鳥」，外界解讀言下之意，致新不會成為同業中第一家漲價的業者。

蔡榮宗指出，由於封測與晶圓代工端價格調升細節尚未底定，盛群目前還不急著向客戶端反映成本，將待農曆年假期後商討。如果別家漲價，盛群沒漲，可預期會有轉單效應。

蔡榮宗提到，目前看到的轉單主要是電源類產品。盛群現在電源類如穩壓器相關產品接單狀況很好，一、兩季前以短單居多，現在訂單能見度已到年底。

吳錦川則說，致新與客戶是合作關係，要看大家的情況及客戶需求。若客戶接到太多訂單，導致致新必須加價去爭取更多晶圓量時，就要看客戶意願。原本已談定供貨量的價格不會變動，但若需增加供貨量，價格有可能變動。除非像新冠肺炎疫情導致全面缺貨時的情況，否則目前不太可能全面性漲價。