樺漢：今年是穩定成長年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦大廠樺漢（6414）今年業績將重返成長軌道，董事長朱復銓預告，去年第4季每股純益將創造「非常輝煌的成果」，預期2026年「又是一個穩定、好的成長年」，估全年營收、毛利與淨利都將穩定上揚。

朱復銓表示，從2011年到現在，樺漢年營收從3億元到2025年的1,424億元，若以2014年至2025年來看，平均年複合成長率（CAGR）達36%；2014年至2024年獲利平均年複合成長率為19%，即使股本持續變大，每股純益仍從2023年的19.01元、2024年20.03元，到去年前三季的17.04元。

朱復銓指出，樺漢每股淨值也持續高成長，從2023年的165.9元、2024年的176.5元，去年再攀升至190.1元，並穩定配息、平均配息率逾六成。雖然有許多投資，個體負債率僅22.95%，投資現值已達507億元，但都還沒有處分。

展望今年，朱復銓表示，樺漢整體在手訂單超過1,900億元，預期今年又是一個穩定及好的成長年。

