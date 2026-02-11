健鼎、榮惠 1月業績攻頂

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB族群健鼎（3044）、榮惠-KY 昨（10）日公布元月營收同步衝上歷史新高，健鼎為77.49億元，月增22%，年增31%，優於市場預期；榮惠為1.76億元，月增19.4%，年增3.6%。

健鼎表示，元月業績攀峰，主要受惠部分客戶春節長假提前出貨，以及伺服器與記憶體模組用板需求持續暢旺。

法人看好，健鼎產品應用持續優化，本季營收有望優於去年第4季，再拚新高。

健鼎強調，持續優化高密度連接板（HDI）營收結構，看好今年產業健康發展，力求營運穩健成長。

榮惠也對營運後市正向看待，董事長劉世璘透露，AI伺服器訂單能見度至少看到3月，助力本季營收與獲利，後續將視客戶新案導入進度而定。

他提到，AI伺服器業務依會計準則採淨額法認列，貢獻將直接反映在毛利上，獲利提升幅度預期將優於營收。

健鼎 營收

