日月光合併營收 最旺元月

經濟日報／ 記者蘇嘉維李孟珊／台北報導
日月光投控元月合併營收599.89億元，為同期最佳。法人看好，日月光投控搭上AI大浪潮，本季可望是歷年最旺的第1季，上半年逐季成長。聯合報系資料照
日月光投控元月合併營收599.89億元，為同期最佳。法人看好，日月光投控搭上AI大浪潮，本季可望是歷年最旺的第1季，上半年逐季成長。聯合報系資料照

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（10）日公布元月合併營收599.89億元，為同期最佳，月增1.9%，年增21.3％。法人看好，日月光投控搭上AI大浪潮，本季可望是歷年最旺的第1季，上半年逐季成長。

據了解，輝達最新AI平台Vera Rubin目前正在台積電投片量產，預計最快本季底至第2季開始逐步產出，屆時將引動大量CoWoS先進封裝及測試需求。目前日月光投控已卡位當中的封裝及CP測試供應鏈，是今年營運主要動能。

日月光投控營運長吳田玉日前於法說會表示，先進封測供不應求，近三個月訂單能見度轉佳，上調今年先進封測業務營收展望，由去年底估計的26億美元（約新台幣820億元），調高至32億美元（約新台幣1,010億元），調幅逾二成。

短期營運方面，受傳統淡季影響，日月光投控預期，以匯率假設1美元兌換新台幣31.4元估算，預估本季新台幣合併營收季減5%至7%，毛利率季減0.5個百分點至1個百分點，營益率估季減1個百分點至1.5個百分點。

法人指出，日月光投控旗下矽品、日月光半導體持續受惠於這波AI訂單強勁成長動能，先進封裝及半導體測試業務產能利用率維持高檔，即便本季新台幣合併營收恐較上季略減，仍會比去年同期增加雙位數百分比。

日月光投控後市看俏，吸引買盤進駐，近期股價強勢，昨天勁揚5.2%、收344元，為歷史收盤新高價，單日市值增加約700億元、達1.53兆元，穩坐台股市值第五名。觀察籌碼面，三大法人昨天一共買超日月光投控4,330張。

新台幣 日月光 營收
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

喬山1月合併營收年增14% 動能穩健

期貨商論壇／日月光期 後市俏

全民權證／日月光 兩檔有戲

日月光投控去年每股純益9.37元

相關新聞

日月光合併營收 最旺元月

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（10）日公布元月合併營收599.89億元，為同期最佳，月增1.9%，年增21...

友達2025年終結連三虧 將配息0.4元

友達董事會昨（10）日通過2025年財報，雙軸轉型推升智慧移動、垂直領域應用，優化毛利率成長2.9個百分點，加上去年底出...

牧德犀利 決配發現金12元

自動光學檢測設備廠牧德昨（10）日召開董事會並公布財報。2025年受惠電子產業需求回升、高階檢測設備出貨成長，全年營收3...

聯發科元月營收失守500億

聯發科昨（10）日公告元月合併營收失守500億元大關，降至469.77億元，月減8.3％，年減8.1％。

日月光投控1月營收創同期高 先進封測帶動

封測廠日月光投控今天下午公布1月自結合併營收新台幣599.88億元，較2025年12月增加1.9%，比去年同期成長21....

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

台股收盤首度站上33K大關，台積電（2330）10日股價也創歷史新高，但盤後鉅額交易卻認為「不夠高」！台積電10日盤後鉅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。