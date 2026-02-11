日月光合併營收 最旺元月

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（10）日公布元月合併營收599.89億元，為同期最佳，月增1.9%，年增21.3％。法人看好，日月光投控搭上AI大浪潮，本季可望是歷年最旺的第1季，上半年逐季成長。

據了解，輝達最新AI平台Vera Rubin目前正在台積電投片量產，預計最快本季底至第2季開始逐步產出，屆時將引動大量CoWoS先進封裝及測試需求。目前日月光投控已卡位當中的封裝及CP測試供應鏈，是今年營運主要動能。

日月光投控營運長吳田玉日前於法說會表示，先進封測供不應求，近三個月訂單能見度轉佳，上調今年先進封測業務營收展望，由去年底估計的26億美元（約新台幣820億元），調高至32億美元（約新台幣1,010億元），調幅逾二成。

短期營運方面，受傳統淡季影響，日月光投控預期，以匯率假設1美元兌換新台幣31.4元估算，預估本季新台幣合併營收季減5%至7%，毛利率季減0.5個百分點至1個百分點，營益率估季減1個百分點至1.5個百分點。

法人指出，日月光投控旗下矽品、日月光半導體持續受惠於這波AI訂單強勁成長動能，先進封裝及半導體測試業務產能利用率維持高檔，即便本季新台幣合併營收恐較上季略減，仍會比去年同期增加雙位數百分比。

日月光投控後市看俏，吸引買盤進駐，近期股價強勢，昨天勁揚5.2%、收344元，為歷史收盤新高價，單日市值增加約700億元、達1.53兆元，穩坐台股市值第五名。觀察籌碼面，三大法人昨天一共買超日月光投控4,330張。