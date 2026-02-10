Gogolook營收／1月1.04億元、年增37.4% 創單月新高

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技業者Gogolook（6902）10日公布2026年元月合併營收1.04億元，月增2.7%，年增37.4%，持續受惠於東南亞市場擴張與多元產品線布局，打破淡季因素，創歷史單月新高。

展望2026年，Gogolook營收成長目標優於產業平均，再創新高，消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務同步擴張，以金融科技服務的成長動能最為強勁。跨越關鍵規模（critical mass）後，由於軟體業的高營運槓桿特性，營收成長所帶動的成本增幅相對有限，加上AI導入持續提升營運效率，獲利可望提升。

金融科技服務上，JUJI招財麻吉推廣成果擴大，今年營收有望高速成長，因流程全面自動化，大幅降低核貸過程中的人力成本與縮短等待時間，較傳統的獲客方式效率高，運用AI持續優化風險控管亦有助維持低延滯率。袋鼠金融則將持續擴充產品與服務數量並積極強化流量變現效率。整體金融科技事業在高成長下，今年可望貢獻獲利。

消費者防詐服務方面，Whoscall訂閱收入受惠於去年第3季新推出多人訂閱方案，並以差異化定價策略提升付費比例，近期多人分享的家庭方案也獲中國信託商導入提供活動VIP。數位廣告收入則在持續優化營運下，逐漸穩步回升，並在MAU穩健提升下可望持續成長。

金融科技 營收 數位廣告 Gogolook AI
