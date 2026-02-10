AI先進製程及矽光子委案放量 汎銓12月毛利率衝破四成、單月EPS 0.28元

半導體產業鏈研發領航者汎銓（6830）今日提前公布2025年12月自結損益，2025年12月自結合併營收達2.13億元，創單月歷史新高，並受惠AI先進製程晶片材料分析(MA)委案量和及矽光子相關檢測分析業務委案放量，加上前期投入的資本支出及人力擴增費用陸續轉化為實質產能與營運貢獻，單月毛利率衝上40%，達42%，不過仍因折舊仍處於高峰，致12月單月稅後純益1441萬元、每股純益達0.28元。

法人預估，隨著汎銓2025年下半年起積極推進台灣、大陸、日本及美國新實驗室據點啟用隨海外據點投入營運、客戶委案量放大等，創造良好經濟規模效益，看好營運獲利明顯精進，今年營運獲利成長可期。

汎銓為打造未來黃金十年計畫，近兩年積極完善全球化佈局，包括台灣、大陸、美國及日本等四大半導體重鎮的12個廠區佈局到位，前期建置的新實驗室產能自今年3月起將陸續開出，有望進一步堆疊營運成長動能。另一方面，汎銓仍聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國 AI 客戶專區」以及「海外據點拓展」四大核心主軸，作為中長期成長的關鍵動能。

然而，在備受市場關注的矽光子(CPO)領域，汎銓不僅在檢測分析服務上佔有領先地位，更將業務觸角延伸至「設備銷售」，透過提供量產端(PD)與品質驗證(QA)使用的矽光子測試設備，汎銓成功開拓了新的營收來源，在全球化佈局效益與商業模式創新的雙重引擎驅動下，以期迎來「年年豐收」的營運榮景。