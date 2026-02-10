幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股收盤首度站上33K大關，台積電（2330）10日股價也創歷史新高。路透
台股收盤首度站上33K大關，台積電（2330）10日股價也創歷史新高。路透

台股收盤首度站上33K大關，台積電（2330）10日股價也創歷史新高，但盤後鉅額交易卻認為「不夠高」！台積電10日盤後鉅額配對竟出現20張1,975.5元價位，法人指出，換算成10日現貨價漲幅逾8.8％，等於是看多將近一根停板，且盤後鉅額最高價比起10日收盤高出95.5元，替換成漲點空間仍有795點、將達33,867點，換言之，加權指數有機會在封關最後一天奔上34,000點的歷史新猷。

據統計，台積電10日盤後鉅額配對交易總共有10筆，總共有1,251張、總金額達23.37億元，上下區間介於1,975.5元至1,853.55元，加權平均價格為1,868.63元，稍微低於現貨收盤價1,880元。台積電盤後鉅額成交量熱絡，也帶動整體集中市場鉅額交易量提升至39.46億元，其中，台積電的成交占比達59.2％接近六成。

另外，台積電盤後鉅額交易首次出現1,900元以上天花板，且1,975.5元已經逼近2,000元大關的全新里程碑，鉅額交易第二高價同樣為10日的1,880元、齊平現貨收盤價，至於第三高價為2月9日的1,870.33元。

台積電 台股
×

台積電營收／1月逾4,012億元 創新高

台積電（2330）10日公布2026年1月營收報告。2026年1月合併營收約為新台幣4,012億5,500萬元，首度突破...

台股創高神隊友！老牌封測大廠衝359元天價 重獲青睞「關鍵」曝光

台股10日盤初突破33,000點大關，再寫歷史新頁。封測龍頭日月光投（3711）控盤中強勢攻上359元新高，成為推升大盤...

日月光投控1月營收創同期高 先進封測帶動

封測廠日月光投控今天下午公布1月自結合併營收新台幣599.88億元，較2025年12月增加1.9%，比去年同期成長21....

一張圖看懂記憶體哪檔會漲 群益投顧：記憶體進入高檔循環

群益投顧指出，記憶體在價格與股價同步大幅反彈後，投資焦點已由「產業是否復甦」轉為「獲利能見度、可持續性與評價差異」。記憶...

遠傳2026年開局亮眼 1月自結營收獲利創歷年最旺

遠傳電信（4904）10日公布2026年1月份自結營利概況，遠傳表示，受惠於用戶穩定升級5G、資通訊服務營收持續成長、數...

