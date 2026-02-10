快訊

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

《世紀血案》未獲授權就開拍 全體演員發聯合律師聲明「阻止上映」

已當6屆議員 新北議員周雅玲宣布「裸退」：這個時間點轉變滿好的

致新第1季營收看增 智原估季減10%

中央社／ 新竹10日電

電源管理晶片廠致新IC設計服務廠智原第1季營運展望不同調。致新預期，第1季營收可望攀升到新台幣21億至22.5億元。智原預估，第1季營收恐將季減10%。

致新和智原下午召開線上法人說明會，致新公布2025年第4季營運結果。單季營收20.44億元，季減7.7%，隨著產品組合變化，毛利率回升至38%，較第3季揚升3個百分點，歸屬母公司淨利4.04億元，季增3.8%，每股純益4.72元；2025年每股純益17.76元。

展望未來，致新董事長吳錦川預期，2026年第1季營收將約21億至22.5億元，毛利率約36%至40%。中國同業過去報價一路走低，不過，目前已有漲價的傳聞。

吳錦川說，電源管理晶片的需求持續上升，成熟製程的8吋晶圓廠產能沒有增加，德儀（TI）持續增加用12吋晶圓廠生產電源管理晶片。至於記憶體漲價對於電腦及手機需求影響難以預測。

智原2025年第4季營收受量產業務下滑影響，季營收滑落至28.08億元，季減13.2%，其中，客戶委託設計業務營收9.31億元，創下歷史新高。毛利率42.2%，較第3季揚升9個百分點，歸屬母公司淨利2.08億元，季增36.8%，每股純益0.8元。

智原2025年總營收179.93億元，年增62.6%，客戶委託設計業務營收達22.88億元，創下歷史新高，毛利率27%，下滑18.7個百分點，歸屬母公司淨利7.3億元，減少29.8%，每股純益2.81元。

展望未來，智原預期，2026年第1季營收恐將季減10%，矽智財（IP）業務可望較2025年第4季成長，客戶委託設計及量產業務則將下滑，毛利率將約45%。

營收 智原 致新 IC設計
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台積電3奈米赴日 盧超群讚聰明投資：可取得日最新設備與材料

台積電調產能…淡出成熟製程 將多數8吋代工釋出給世界先進

世界先進產能滿載 報價擬調漲15%

上品1月營收年增51% 長興增16%

相關新聞

台積電營收／1月逾4,012億元 創新高

台積電（2330）10日公布2026年1月營收報告。2026年1月合併營收約為新台幣4,012億5,500萬元，首度突破...

台股創高神隊友！老牌封測大廠衝359元天價 重獲青睞「關鍵」曝光

台股10日盤初突破33,000點大關，再寫歷史新頁。封測龍頭日月光投（3711）控盤中強勢攻上359元新高，成為推升大盤...

日月光投控1月營收創同期高 先進封測帶動

封測廠日月光投控今天下午公布1月自結合併營收新台幣599.88億元，較2025年12月增加1.9%，比去年同期成長21....

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

台股收盤首度站上33K大關，台積電（2330）10日股價也創歷史新高，但盤後鉅額交易卻認為「不夠高」！台積電10日盤後鉅...

一張圖看懂記憶體哪檔會漲 群益投顧：記憶體進入高檔循環

群益投顧指出，記憶體在價格與股價同步大幅反彈後，投資焦點已由「產業是否復甦」轉為「獲利能見度、可持續性與評價差異」。記憶...

遠傳2026年開局亮眼 1月自結營收獲利創歷年最旺

遠傳電信（4904）10日公布2026年1月份自結營利概況，遠傳表示，受惠於用戶穩定升級5G、資通訊服務營收持續成長、數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。