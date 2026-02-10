數字營收／1月1.89億元、年增5.6％ 創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路生活平台數字科技（5287）10日公告元月合併營收1.89億元，月減3.2%，年增5.6％，為同期新高。旗下平台推出多項活動帶動線上刊登量，加上8891新車1月站內詢價量較去年同期略增，挹注營收表現。

數字科技旗下591房屋交易，因應農曆春節將至，全台建商為剛需買方推出限時好案與專屬優惠，591新建案啟動「新春購屋季」活動，精選人氣建案，一鍵掌握區域市況，加上新建案頻道全新升級，與100室內設計為使用者提供完整的大數據新建案資訊服務，帶動591房屋1月營收逆勢成長。

數字科技旗下小雞上工推出「2026新春開工大優惠」，針對企業用戶提供分級優惠，讓企業以更經濟實惠的價格因應年後轉職潮招募人才；出任務平台推出2026年限時限量「早鳥方案8折起」優惠，適用於解鎖斜槓、工作室及團隊「搶先提案」方案，憑藉多元的人力服務平台，推升數字科技人力相關平台1月營收較去年同期雙位數成長。

展望2026年，數字科技持續以AI技術強化各垂直領域，全面深化大數據與演算法在591、8891及小雞上工等平台的應用。鞏固平台競爭優勢，結合多元平台資源，維持營運穩健。

