快訊

寧可臨櫃排隊…ATM也能領新鈔卻沒人？網揭關鍵原因：麻煩又虧錢

義大利運鈔車遭劫！歹徒炸飛車尾、撒釘子斷後 如好萊塢電影畫面曝

一張圖看懂記憶體哪檔會漲 群益投顧：記憶體進入高檔循環

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
記憶體示意圖。圖／AI生成
記憶體示意圖。圖／AI生成

群益投顧指出，記憶體在價格與股價同步大幅反彈後，投資焦點已由「產業是否復甦」轉為「獲利能見度、可持續性與評價差異」。記憶體已不適合全面性加碼，投資核心為-具備利基型 DRAM、成熟製程記憶體或穩定客戶結構的廠商。供應鏈位置愈接近算力瓶頸，價值愈高的高階封測、記憶體測試與企業級模組等環節。

群益投顧表示，記憶體產業已由循環性轉為結構性供不應求，AI為核心驅動力。AI發展的實質限制來自算力與記憶體頻寬，HBM為突破運算瓶頸的關鍵元件，但其產能受限於無塵室空間與製程複雜度，供給彈性極低，形成整個DRAM產業的結構性約束。

HBM產能擠壓效應使非HBM DRAM同步轉為供給吃緊，全球DRAM產能持續向HBM、DDR5等高階應用傾斜，排擠利基型與通用型DRAM產能，使成熟製程記憶體由「價格循環」轉為「供給受限」。

NAND Flash市場進入供不應求，報價持續反彈主要原廠減產使供給收縮，加上AI驅動的Enterprise SSD需求旺盛，使市場轉向供不應求。預期記憶體市場的高成長將維持到2026年。

記憶體全產業鏈獲利趨勢。（資料來源： 群益投顧預估彙整）
記憶體全產業鏈獲利趨勢。（資料來源： 群益投顧預估彙整）

記憶體 DRAM 群益
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

30年首見！力積電（6770）黃崇仁喊記憶體缺到2028…網：相信黃董這次不一樣

謝金河點名4族群成台股新核心！網友反喊「快逃」：地圖砲一開全瑟瑟發抖

記憶體晶片荒恐延續至年底 分析師示警：市場尚未反映最糟情境

集邦看記憶體產值 將較晶圓代工倍增

相關新聞

台積電營收／1月逾4,012億元 創新高

台積電（2330）10日公布2026年1月營收報告。2026年1月合併營收約為新台幣4,012億5,500萬元，首度突破...

台股創高神隊友！老牌封測大廠衝359元天價 重獲青睞「關鍵」曝光

台股10日盤初突破33,000點大關，再寫歷史新頁。封測龍頭日月光投（3711）控盤中強勢攻上359元新高，成為推升大盤...

一張圖看懂記憶體哪檔會漲 群益投顧：記憶體進入高檔循環

群益投顧指出，記憶體在價格與股價同步大幅反彈後，投資焦點已由「產業是否復甦」轉為「獲利能見度、可持續性與評價差異」。記憶...

遠傳2026年開局亮眼 1月自結營收獲利創歷年最旺

遠傳電信（4904）10日公布2026年1月份自結營利概況，遠傳表示，受惠於用戶穩定升級5G、資通訊服務營收持續成長、數...

聯發科營收／1月469.77億元 月減8.37%、年減8.15%

IC設計龍頭聯發科（2454）10日公告2026年1月自結合併營收為469.77億元，較去年12月的512.66億元月減...

和碩營收／1月921億元、月減7.74% 邁入傳統淡季

和碩（4938）10日公布今年元月營收為921.58億元，月減7.74%、年減12.5%，主要受到傳統消費性電子淡季影響...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。