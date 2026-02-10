中華電營收／1月204億元、年增12.2%創同期新高

中華電信（2412）10日公布20261年1月自結合併營收為204.1億元，年增12.2%，創歷年同期最高，營業淨利為44.1億元，歸屬於母公司業主淨利為33.7億元，年減1.9%，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為78億元，年增1.5%，每股純益達0.43元。

中華電信表示，1月受惠強勁的資通訊業務成長、亮眼的手機銷售表現與子公司貢獻，合併營收較去年同期成長12.2%，創下歷年同期新高，為2026年開春開啟精彩序幕。

觀察各業務表現，中華電信指出，1月資通訊業務成長力道強勁，營收年成長超過50%，表現亮眼。受惠於政府大型稅務專案、IDC機房建置案，及智慧安防及智慧能源等多項大型專案挹注，帶動IDC及雲端、智慧聯網與資安營收均呈現雙位數的年成長表現。

此外，中華電信強調，具備涵蓋平台建置、系統維運、資安防護及智慧聯網的跨領域整合設計實力，深獲客戶信賴與肯定，此為推升資通訊營收大幅成長的重要原因，未來也將繼續提供企業客戶全方位資通訊服務解決方案，維持成長動能。

電信核心業務方面，中華電信指出，固網寬頻業務持續受惠數位轉型帶動的升高速網路需求，1月300Mbps以上的高速用戶數大幅成長，年增13.4%，帶動營收年增率達3%。行動服務營收年成長率亦達3.1%，主要因升速5G客戶數持續增加與漫遊業務持續成長，帶動行動月租營收與行動數據通信營收皆穩健成長。

中華電信表示，持續強化海地星空策略布局，1月與全球領先的中軌衛星營運商盧森堡SES公司簽署合作備忘錄，將在台灣建置北亞地區首座第二代中軌衛星（MEO）地面站，此舉不僅大幅提升台灣中軌衛星數據傳輸容量與連網穩定性，更確保關鍵資訊能直接落地台灣，強化通訊韌性。

中華電信更與SES公司規劃成立「衛星創新實驗室」，建置示範場域，協助國內業者通過技術驗證並切入SES全球供應鏈，藉此打造軟硬體共贏生態系，強化台灣在全球衛星與太空科技領域的關鍵地位與國際競爭力。

中華電信長期深耕體育推廣，日前榮獲運動部114年「運動推手獎」等三項獎項肯定。身為國內體育最強後盾，中華電信除長期贊助大專運動聯賽（UBA）、中華職棒及羽球公開賽等指標賽事外，更積極布局電競產業，透過領先的5G技術提供高品質電視及OTT轉播服務，凝聚國人對台灣體育及選手的支持。

此外，中華電信身為中華職棒長期夥伴，透過MOD與Hami Video平台實況轉播，將熱身賽至臺灣大賽的感動瞬間即時呈現。迎戰2026大賽年，中華電信將全力投入世界棒球經典賽（WBC）、FIFA世界盃與名古屋亞運轉播，運用創新科技打造極致觀賽體驗。