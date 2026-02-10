2026年首月電信每股獲利王 由台灣大拿下

台灣大哥大（3045）10日公布1月營運表現，受惠電信、有線電視持續年增，電子商務恢復成長動能帶動下，合併營收較去年同期成長4%，合併營收171.5億元，營業利益20.6億元，年增16%，稅後純益14.1億元，年增21%，每股純益為0.46元，超越中華電信（2412）的0.43元，拿下2026年新開局電信每股獲利王寶座。

台灣大表示，Telco消費電信本業在永續成長根基策略奏效下，動能持續增溫，行動服務營收年增幅度擴大至3.7%，月租用戶月退租率亦降至歷史新低，僅0.53%。Telco+企業電信事業在AI營收挹注下，營運表現穩步向上。

台灣大表示，Telco+Tech新科技事業中，影音業務本月亦貢獻營收成長。獲利方面，受惠超人計畫等AI導入，帶動營運效率優化，合併營業利益及稅後淨利皆呈雙位數成長。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，隨5G網路建設逐步完善且用戶規模穩定成長，未來投資將聚焦於運用AI強化網路效能及用戶體驗，以提升整體營運槓桿。

此外，台灣大董事會已於1月27日通過115年度資本支出計劃共82.4億元，其中電子商務相關資本支出為10.3億元，行動業務相關資本支出較前一年度董事會通過金額下降約一成。

台灣大強調，深化ESG行動，長年投入支持國內體育發展，連續九年榮獲運動部「運動推手獎」的「金質獎」、「長期贊助獎」雙項殊榮。

台灣大也積極在內部推動「超人計畫」，已有逾七成員工在日常工作導入AI與RPA工具；對外則以自研AI技術強化反詐防線與語音辨識能力，協助企業實現AI降本增效。

在新科技事業布局方面，台灣大虛擬資產交易所（TWEX）正式啟動法人戶服務，助企業在合規前提下，將虛擬資產納入整體資產配置與管理；此外，台灣大亦持續豐富用戶行動影音娛樂體驗，繼成功集結Netflix、Disney+、HBO Max以及MyVideo等主流平台後，近期再與亞馬遜（Amazon）攜手，於台灣市場獨家推出影音平台Prime Video電信方案，搭配OpenSignal認證「5G 影音體驗」與「整體影音體驗」雙料冠軍的網路優勢，打造消費者通往全球頂級影音內容的「訂閱首選入口」。