大同營收／開紅盤！1月42.4億元、年增率19.3% 攀近8年單月新高

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同公司。公司提供

大同（2371）10日公告1月合併營收42.4億元， 月減11.64%，年增率19.3%，單月營收創近8年同期新高。公司表示，受惠電力新能源系統事業配合客戶指定交期出貨，帶動核心事業電力事業群營收成長強勁，加上電子代工事業群ODM新品市場反應佳，訂單暢旺，兩大動能為合併營收再添柴火。

大同說明，核心事業電力事業群維持亮眼表現，1月營收較去年同期成長近3成，與前月相較亦攀升2.4%。其中，重電事業部分，2023年取得的台電大安超高壓變電所設備標案，變壓器近期陸續交貨，並進入試運轉階段，此外公司也取得超高大型複合商業大樓以及塑化廠電力設備，年成長大增近9成。

海外部分，由於美國總統川普要求AI數據中心需自行負擔電力成本，預期將帶動電力基礎建設投資需求，大同表示，將持續透過在地策略經銷夥伴及子公司業務爭取北美市場電力基礎建設訂單，並以變壓器系列機種及短交期的優勢，爭取商機。

其中，馬達事業部因交貨給國內營建業、石化廠與電動車廠客戶，1月單月營收較去年同期有雙位數成長，亦較前月成長近四成。

展望2026年，大同強調，將聚焦於電力，算力與土地三大資源整合，迎合AI產業趨勢，規劃AI科技園區，進而展現差異化競爭優勢。

營收 大同
