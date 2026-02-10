八方雲集1月營收創歷史新高 漢來美食創歷史次高

餐飲股元月營收報喜，八方雲集（2753）10日公布1月合併營收7.88億元，月增2.41%，年增10.1%，不僅再次創下歷史單月營收新高，且已連續4個月刷新單月營收最高紀錄。漢來美食（1268）亦公告1月營收6.5億元，月增17.38%，年減16.81%，創下單月歷史次高紀錄，僅次於去年1月。

八方雲集表示，1月營收延續去年第4季以來的成長動能，主要受惠於冬季熱食需求持續暢旺，致使鍋貼、水餃、牛肉麵與湯品等主力熱食品項銷售表現能持續穩定成長，帶動門市來客數與客單價同步提升，而梁社漢排骨品牌冬季新品的「番茄牛三寶麵／飯」系列，亦迎合消費者冬季湯飯湯麵的熱食偏好，讓雙品牌擁有更多元且更靈活的銷售組合方案，幫助門市整體銷售提升。

漢來美食表示，儘管今年農曆過年假期主要在2月，但在公司行號尾牙聚餐需求強勁，北、高兩地三館宴會廳1月在尾牙聚餐挹注下，單月營業額貢獻近2億元。而西餐品牌旗下自助餐廳「島語」桃園新分店加入，營運超乎預期，也替1月營收帶來不少挹注。此外，因應年節送禮剛性需求，憑藉品牌優勢，年節禮盒銷售業績表現不俗，全台相關禮盒預估營收達3,200萬元，替元月營收增添柴火。

展望後市，八方雲集指出，農曆春節期間適逢國曆2月，水餃在國人飲食文化中具有團圓、祈福與招財納福的象徵意涵，不論是現場外帶或者購買冷凍生鮮水餃都是應節的重點商品，能充分滿足年節傳統的消費趨勢，有助門市銷售表現。

漢來美食表示，2月春節連假將迎來所有餐飲業年度最大旺季，旗下北、高三館宴會廳，因農曆春節圍爐商機持續發酵，除夕圍爐及初二娘家宴，所有宴會廳訂席目前全數售罄；另外，2月連假中，還有包括西洋情人節及228連假等節日接力登場，預期首季營運表現樂觀可期。