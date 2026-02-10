可成營收／1月14.83億元 月增6.9%、年增8.3%

可成科技（2474）10日公布自行結算2026年1月份集團合併營收為14.83億元，相較2025年12月份13.87億元，增加0.96億元，月增6.9%；相較2025年同期13.70億元，增加1.13億元，年增8.3%。

可成近期不僅切入AI伺服器市場，也開始跨足無人機市場，日前已取得航太產業AS9100認證，將鎖定航太發動機市場，而無人機則也通過認證，並取得國際客戶訂單，目前已開始生產。

至於海外產能方面，可成日前已購置泰國工業區土地，初期將投入5,000萬美元，預計2026年至2027年投產，規劃初期聚焦消費性電子產品，後續也不排除將醫療、半導體、航太等納入生產項目。

此外，可成也在越南設置組裝產線，目前正處於認證與試產階段，後續也會持續評估東南亞其他地區的潛在投資併購與擴廠機會，藉此提高接單競爭力，並分散地緣政治風險。