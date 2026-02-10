和碩營收／1月921億元、月減7.74% 邁入傳統淡季

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
和碩（4938）10日公布今年元月營收為921.58億元，月減7.74%、年減12.5%，主要受到傳統消費性電子淡季影響，展望後市，法人預估，由於2月有農曆春節假期，預計和碩2月營收將進一步下滑，首季業績將呈現季減、年減趨勢。

和碩1月進入傳統淡季，相比上個月，和碩三大產品線出貨皆下滑；至於與去年同期相比，則是消費性與通訊產品線衰退。運算產品方面，1月NB出貨70萬台，低於上個月的90至95萬台水準。

法人預估，由於2月有農曆春節假期，在工作天數減少下，預計和碩2月營收將進一步下滑。整體來看，預計和碩今年首季業績可能呈現季減、年減狀況。

展望2026年營運，和碩共同執行長鄧國彥先前指出，預估資訊產品將呈現低個位數增長，但關鍵還是客戶方面能拿到多少記憶體，惟伺服器業務成長趨勢明顯；消費性電子產品主要受惠新產品及新客戶加入，尤其是在遊戲機方面動能，因此該業務預期也將成長；至於網通及電動車產品也有機會上揚。

在伺服器業務方面，和碩共同執行長鄭光志先前表示，和碩GB200、GB300晶片AI伺服器已開始出貨，而AI伺服器商機不只訓練這塊，還有推論需求，和碩已經跟幾個大客戶有不錯的合作，預計相關案子有機會在今年下半年開出。

鄭光志指出，和碩在伺服器業務基期較低，2025年業績與2024年相比都是三位數成長，2026年預計與2025相比也是三位數增長。

