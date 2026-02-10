快訊

台積電董事會拍板八大議案 維持季配6元、員工分紅逾2,061億元創新高

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

盛群法說會／不急著漲價 待轉單效應發酵

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
盛群總經理蔡榮宗。記者鐘惠玲／攝影
盛群總經理蔡榮宗。記者鐘惠玲／攝影

微控制器廠盛群（6202）於10日舉行法說會，針對其IC是否會漲價的議題，總經理蔡榮宗說「不急」，尚待農曆年假期結束後商討，且中國大陸MCU廠已漲價，雙方價差縮小，可預期將有轉單效應。

蔡榮宗指出，由於封測與晶圓代工端相關漲價事宜尚未底定，若要漲價會提前預告，會有緩衝時間，所以目前還不急著向客戶端反應，仍待農曆年假期後商討。如果別家漲價，盛群沒漲，可預期將會有轉單效應。

同時，針對中國大陸MCU廠已漲價，蔡榮宗認為，對盛群來說是滿正向的事情，因為雙方價差會拉近，而該公司的產品品質又比較好，也有機會帶來轉單，估計包括非MCU產品與一般型MCU的轉單可能出現得比較快。

蔡榮宗提到，如今看到的轉單是來自電源相關IC，除了客戶庫存水位已降低到一定水位的因素之外，因為很多產能調配至AI相關產品線，非AI相關產能比較不足，因此就會有漲價與交貨期變長的情形。目前盛群電源類如穩壓器相關產品，接單情況很好，一、兩季之前還是以短單居多，現在訂單能見度已到年底，比之前好很多。

漲價 盛群 晶圓代工
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台達電營收寫最強1月 光寶141億元近四年同期最佳

盛群2025年EPS 0.76元

雅特力-KY 四天漲52%

日青森暴風雪…探針卡、碳化矽恐斷鏈 相關台系鏈轉單來了

相關新聞

台積電營收／1月逾4,012億元 創新高

台積電（2330）10日公布2026年1月營收報告。2026年1月合併營收約為新台幣4,012億5,500萬元，首度突破...

台股創高神隊友！老牌封測大廠衝359元天價 重獲青睞「關鍵」曝光

台股10日盤初突破33,000點大關，再寫歷史新頁。封測龍頭日月光投（3711）控盤中強勢攻上359元新高，成為推升大盤...

技嘉將在 MWC 展出可為電信業採用的全域運算軟硬體解決方案

3月2日至5日在西班牙巴塞隆納舉辦的MWC秀展上，技嘉（2376）將展出可為電信業採用的全域運算軟硬體解決方案。展出亮點...

智邦兩大 CSP 客戶加持股價再攀高 外資上調目標價達2,100元

網通大廠智邦（2345）深耕大型雲端客戶（CSP），已經打入AWS及Meta兩大客戶，隨著客戶出貨放大，外資看好智邦未來...

微軟股價跌3成、甲骨文砍6成…軟體股的殺戮戰場怎因應？謝金河：趨勢是不可逆的

Ai正在吞噬軟體！新的殺戮戰場？這個禮拜，精誠資訊的董事群組都在熱烈討論美國軟體股連續暴跌，我們應該如何因應？

廣達元月營收同期新高 GB300出貨動能火熱 有望淡季不淡

廣達昨（9）日公告元月合併營收達2,308.35億元，不僅寫下史上最強1月營收，更是歷史次高。法人看好，在GB300出貨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。