盛群法說會／不急著漲價 待轉單效應發酵

微控制器廠盛群（6202）於10日舉行法說會，針對其IC是否會漲價的議題，總經理蔡榮宗說「不急」，尚待農曆年假期結束後商討，且中國大陸MCU廠已漲價，雙方價差縮小，可預期將有轉單效應。

蔡榮宗指出，由於封測與晶圓代工端相關漲價事宜尚未底定，若要漲價會提前預告，會有緩衝時間，所以目前還不急著向客戶端反應，仍待農曆年假期後商討。如果別家漲價，盛群沒漲，可預期將會有轉單效應。

同時，針對中國大陸MCU廠已漲價，蔡榮宗認為，對盛群來說是滿正向的事情，因為雙方價差會拉近，而該公司的產品品質又比較好，也有機會帶來轉單，估計包括非MCU產品與一般型MCU的轉單可能出現得比較快。

蔡榮宗提到，如今看到的轉單是來自電源相關IC，除了客戶庫存水位已降低到一定水位的因素之外，因為很多產能調配至AI相關產品線，非AI相關產能比較不足，因此就會有漲價與交貨期變長的情形。目前盛群電源類如穩壓器相關產品，接單情況很好，一、兩季之前還是以短單居多，現在訂單能見度已到年底，比之前好很多。