快訊

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

《世紀血案》未獲授權就開拍 全體演員發聯合律師聲明「阻止上映」

已當6屆議員 新北議員周雅玲宣布「裸退」：這個時間點轉變滿好的

日月光投控1月營收創同期高 先進封測帶動

中央社／ 台北10日電
日月光。圖／本報資料照片
日月光。圖／本報資料照片

封測日月光投控今天下午公布1月自結合併營收新台幣599.88億元，較2025年12月增加1.9%，比去年同期成長21.3%，創歷年同期新高。

在封裝測試及材料部分，日月光投控自結1月相關營收376.39億元，月增0.1%、年增33.8%。

日月光投控先前在法人說明會上預期，第1季包括封測和電子代工服務營運可較季節性表現佳，今年毛利率目標逐季成長，未來長期獲利表現可期。

日月光投控預估今年在先進封測（LEAP）營收將較2025年的16億美元，倍增至32億美元，今年先進封測全製程相關營收目標年成長3倍，到今年底占整體先進封測業務比重到10%，今年成品測試（FT）占測試業務比重目標至10%。

封測 營收 日月光
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台股報復性強彈 衝出史上第十大漲點 有望再戰高點

期貨商論壇／日月光期 後市俏

全民權證／日月光 兩檔有戲

日月光投控去年每股純益9.37元

相關新聞

台積電營收／1月逾4,012億元 創新高

台積電（2330）10日公布2026年1月營收報告。2026年1月合併營收約為新台幣4,012億5,500萬元，首度突破...

台股創高神隊友！老牌封測大廠衝359元天價 重獲青睞「關鍵」曝光

台股10日盤初突破33,000點大關，再寫歷史新頁。封測龍頭日月光投（3711）控盤中強勢攻上359元新高，成為推升大盤...

日月光投控1月營收創同期高 先進封測帶動

封測廠日月光投控今天下午公布1月自結合併營收新台幣599.88億元，較2025年12月增加1.9%，比去年同期成長21....

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

台股收盤首度站上33K大關，台積電（2330）10日股價也創歷史新高，但盤後鉅額交易卻認為「不夠高」！台積電10日盤後鉅...

一張圖看懂記憶體哪檔會漲 群益投顧：記憶體進入高檔循環

群益投顧指出，記憶體在價格與股價同步大幅反彈後，投資焦點已由「產業是否復甦」轉為「獲利能見度、可持續性與評價差異」。記憶...

遠傳2026年開局亮眼 1月自結營收獲利創歷年最旺

遠傳電信（4904）10日公布2026年1月份自結營利概況，遠傳表示，受惠於用戶穩定升級5G、資通訊服務營收持續成長、數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。