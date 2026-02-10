日月光投控1月營收創同期高 先進封測帶動

封測廠日月光投控今天下午公布1月自結合併營收新台幣599.88億元，較2025年12月增加1.9%，比去年同期成長21.3%，創歷年同期新高。

在封裝測試及材料部分，日月光投控自結1月相關營收376.39億元，月增0.1%、年增33.8%。

日月光投控先前在法人說明會上預期，第1季包括封測和電子代工服務營運可較季節性表現佳，今年毛利率目標逐季成長，未來長期獲利表現可期。

日月光投控預估今年在先進封測（LEAP）營收將較2025年的16億美元，倍增至32億美元，今年先進封測全製程相關營收目標年成長3倍，到今年底占整體先進封測業務比重到10%，今年成品測試（FT）占測試業務比重目標至10%。