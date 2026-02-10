快訊

台積電董事會拍板八大議案 維持季配6元、員工分紅逾2,061億元創新高

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

耀登營收／1月1.16億元、年增10.8% 加速布局衛星市場商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

射頻元件暨天線廠耀登（3138）公布2026年一月合併營收為新台幣1.16億元，年增10.88%。公司表示，天線業務於2026年延續2025年營運動能，維持成長趨勢；衛星業務隨著相關產品開發完成，後續可望逐步開始貢獻營收。設備代理業務方面，短期尚未明顯感受到市場需求回溫，營運仍採審慎評估；另資安檢測驗證及永續相關業務，受惠於AI應用發展及政策推動，需求預期將持續增加。

展望全年，公司指出，第1季為產業傳統淡季，營運表現預期為全年相對低點，後續隨著各項業務推進，全年營運可望呈現逐季成長態勢。

在衛星通訊方面，目前相關產品已具備標準化規格，將依據客戶需求接案，持續推進衛星地面使用者終端布局。而為進一步拓展國際市場，耀登將於 2026 年3月參與全球行動通訊指標盛會—MWC（世界行動通訊大會）。本次大會除展出已趨成熟的 Ku Band 衛星使用者終端（UT）產品外，耀登將展出最新研發的 Ka Band 陣列天線模組。公司規劃於 2026 年底完成新一代 Ka Band UT 標準品開發，藉此強化低軌衛星通訊產品線的廣度，掌握全球低軌衛星商機。

近期全球各頻段衛星業者陸續宣布新一波衛星發射與星系擴建計畫，涵蓋低軌、高軌及中軌衛星應用，顯示全球衛星通訊市場正持續升溫。隨著衛星部署密度提高與應用場景擴大，對地面接收設備、使用者終端及通訊系統整合的需求同步增加，帶動整體產業鏈商機逐步浮現。相關趨勢亦加速推動衛星通訊技術朝向高頻寬、高可靠度及標準化方向發展，為具備關鍵技術與產品整合能力的業者創造中長期成長機會。

耀登科技表示，面對全球衛星通訊產業快速發展趨勢，公司將持續聚焦衛星地面使用者終端、陣列天線與通訊系統整合等核心技術，並透過標準化產品策略與國際市場布局，提升整體競爭力。隨著在手專案推進與新產品陸續到位，耀登將穩健深化次世代通訊應用，掌握衛星通訊市場成長契機，為未來營運挹注長期動能。

市場 耀登 低軌衛星
