Gogolook營收／1月1.04億元、年增37% 法人看好今年獲利大幅提升

Gogolook（6902）公布1月合併營收，雖然過往1月份通常為產業淡季，然在持續受惠於東南亞市場擴張與多元產品線布局下，創下歷史單月新高，1月單月營收為1.04億元、年增37.4%， 月增2.74%。法人看好，軟體業具高營運槓桿特性，營收成長所帶動的成本增幅相對有限，加上AI導入持續提升營運效率，今年獲利可望大幅提升。

展望2026年，Gogolook營收成長目標優於產業平均，再創新高，而消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務同步擴張，並以金融科技服務的成長動能最為強勁。

金融科技服務上，JUJI招財麻吉推廣成果持續擴大，今年營收將持續高速成長，服務的優勢在於流程全面自動化，可大幅降低核貸過程中的人力成本與縮短等待時間，較傳統的獲客方式效率高，同時運用AI持續優化風險控管亦有助維持低延滯率。袋鼠金融則將持續擴充產品與服務數量並積極強化流量變現效率。整體金融科技事業在高成長下，可望於今年開始貢獻獲利。

消費者防詐服務方面，Whoscall訂閱收入可望受惠於去年第3季新推出的多人訂閱方案，並以差異化定價策略提升付費比例。數位廣告收入則在持續優化營運下，已逐漸穩步回升，並在MAU穩健提升下可望持續成長。

隨著 ESG 與「公平待客」成為金融與科技業的共同語言，不少企業開始將防詐視為一種新的客戶服務標配。中信銀行藉由以往長期服務客戶經驗了解到詐騙風險可能由家中任何一位成員開始擴散，因此需要一套「能被家庭實際使用、而非僅限個人」的共享式防詐方案。因此，中國信託商業銀行將《Whoscall 進階版》家庭方案限量提供給參與指定貴賓活動的客戶，作為其防詐關懷機制的一部分。

法人指出，Gogolook持續投入AI防詐技術創新，並以靈活多元的策略積極拓展海外版圖，鎖定東南亞七億人口市場，同步布局歐美地區，並持續深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作。

企業端防詐服務方面，海內外多項合作案可望陸續轉為營收，將持續成長。防詐情資解決方案（ASI）已在日本、新加坡、歐美市場落地應用，營收將持續擴大，而Watchmen商譽保護服務將更偏重代理商銷售模式在海內外推廣，以提升銷售效率。

Gogolook將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，期待在守護更多消費者與企業的同時，發展穩健多元的營收來源。此外，將保持開放與鼓勵創新的文化，聚集優秀人才，並致力提供卓越的用戶體驗。目標長期成長表現優於全球產業平均，並藉由維持出色的投資效率，追求持續的營收與獲利成長，目標獲利能有跳躍式的成長，持續向全球數位信任領導者邁進。