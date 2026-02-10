AI動能強 大聯大1月營收951億元創歷史第3高

快訊

中央社／ 台北10日電

IC通路大廠大聯大今天公布1月營收新台幣951.7億元，月增1.96%，比去年同期大幅成長44.6%，創下近10個月新高，為單月營收歷史第3高。

大聯大表示，1月營收成長，主要受惠生成式AI普及推升資料中心建置，高效能運算、AI伺服器與新世代記憶體需求同步放大，並帶動電源、網通、高速纜線與連接器升級。

另外，記憶體供給偏緊、AI GPU供應鏈擴張，以及車用與工業AI出貨，共同反映於大聯大1月營收表現，並將帶動營益率提升。

大聯大2025年營收9991.2億元，年增13.4%，創歷史新高，距離兆元俱樂部只差一步之遙。大聯大今天公布2026年1月營收衝高，今年營收有機會挑戰兆元大關。

