華城營收／1月13.56億元、年增6.41% 創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華城（1519）10日公告，1月營收13.56億元，年增6.41%，創同期新高。

華城目前在手訂單滿檔，訂單能見度已達2028年，且受惠北美電力市場、AI產業發展商機，外銷大有斬獲，不僅成為第一家取得美國星門計劃訂單之台廠，目前AI資料中心應用相關訂單達120億元。

華城表示，去年外銷營收占比逾五成，預期今年有望成長至超過營收的10%，相關訂單從2024年底陸續出貨，今年還將再出一部分，規劃出貨至2028年。

法人指出，美國AIDC需求殷切，預估高毛利率外銷占比逐年提升，且2027年將不用付6%對等關稅，費用率將大幅下降，加上台中廠產能擴建完成後，產能將大幅成長，預估今年可望持續維持成長態勢，2027~2029年進入獲利爆發期。

產能方面，華城觀音3B廠預計今年投產，主要生產內、外銷的中型電力變壓器，量產後總產能增加30％，台中廠主要將生產超高壓大容量電力變壓器，目前正在規劃中，預計2026年年初動工、2027年第2季投產，擴建完成後，預計2027年起產能倍增。

法人認為，在國際大廠普遍因為電力變壓器供不應求情況下，華城在交期上仍有明顯優勢，尤其AI資料中心建置對交期的要求更高，且目前客戶傾向使用既有供應商，又進一步提高市場進入門檻，而華城已經打入供應鏈，且有穩定的客戶，可望大幅受惠。

華城 外銷 AI 營收
