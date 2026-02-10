快訊

星宇航空重飛未按SOP 機師遭罰12萬、公司罰60萬

曾任高金素梅助理、18年前涉賄選 花蓮原民議員簡智隆遭約談地方錯愕

余天全說了！夫妻分房睡、聊天常吵架 李亞萍爆失智私下真相曝

宸曜營收／1月1.88億元、月增122% 創單月新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

人工智慧邊緣運算系統領導品牌宸曜科技（6922）公布2026年1月份營收，合併營收達1.88億元，月增122.64%、年增48.67%，創下單月歷史新高；相較前一月，營收亦呈現三位數的月增成長，顯示接單與出貨動能明顯回溫。

宸曜科技業務副總藍林忠表示，1月營收大幅成長主要受惠於多項國內外相關專案順利出貨，應用涵蓋自動駕駛、智慧城市及國防軍工等領域，帶動營收顯著攀升；同時，因應新一代系統升級與導入，部分原訂前期出貨之專案遞延至本月認列，亦推升單月營收創高。

宸曜科技董事長高明和指出，AI即時決策與邊緣運算已成為關鍵基礎建設，相關需求具備高度成長能見度，尤其在國防安全、無人載具及高可靠度運算等利基市場，客戶專案時程長、訂單穩定，有助於營收動能延續。公司看好2026年整體營運表現，將持續加大邊緣AI產品與平台化布局，並透過深化國防、機器人、工業自動化及智慧城市等核心領域，強化長期成長動能。

營收 科技業 智慧城市
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

北市中正二分局執行靖城專案 強力維護年前治安

鐵路高架補助款生變？陳金德強調未獨厚宜蘭 目前仍是57億沒有變

高市政策紅利 推動日股三大成長引擎

攤架、冰箱、單車占道影響通行 南投展開人行道清理專案

相關新聞

饗賓集團邁入100店里程碑 2026年徵才招募700人

2026年強勢開局，饗賓集團推動「全正職戰略」，目標正職同仁達85%，招募700名人才，以穩定制度的職涯發展，打造具向心...

家登1月營收6.34億元首季淡季不淡 家碩年成長逾62%

家登精密（3680）於10日公開2026年1月營收報告，集團合併營收約為新台幣6.34億元，與去年同期3.9億成長63%...

鈊象1月每股稅前盈餘4.35元

遊戲股王鈊象（3293）昨（9）日公告今年元月自結稅前盈餘12.26億元，每股稅前盈餘4.35元，與去年12月幾近持平，...

世界1月營收月減18%

世界先進（5347）昨（9）日公布元月營收40.12億元，月減18.6%，年增18.4%。世界先進公司發言人黃惠蘭副總經...

全家1月合併營收年增5.7％ 春節買氣熱

全家（5903）昨（9）日公布2026年1月合併營收93.8億元，年增5.7％，改寫歷史同期新高。

聚恆申請創新板 IPO

臺灣證券交易所近日公告，有價證券上市審議委員會審議通過聚恆（4582）初次申請創新板股票上市案，該公司為證交所今年以來通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。