創控營收／1月3,328萬元 今年續拚成長優於產業

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
半導體氣體分子污染物（AMC）監控設備廠創控科技董事長王禮鵬。記者尹慧中／攝影
半導體氣體分子污染物（AMC）監控設備廠創控科技董事長王禮鵬。記者尹慧中／攝影

半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控科技（6909）於10日公告1月營收3,328萬元，雖處於傳統淡季，營收表現仍有穩定表現。相較去年同期因配合客戶拉貨與驗收時程的安排所形成的高基期，今年1月營收略有回檔，惟仍優於過往年度同期平均表現，顯示公司營運結構持續穩健。

受惠AI晶片與記憶體需求激增，全球半導體產業持續擴張，尤其3奈米、2奈米等先進製程逐步放量，以及先進封裝投資持續擴大，帶動對製程良率與製造環境潔淨度要求同步提升，使AMC監控成為製程中的剛性需求。創控長期深耕AMC監控領域，產品應用涵蓋廠務環境以及微環境暨設備環境，提供客戶完整解決方案，奠定公司營運成長可望維持優於產業整體水準的基礎。

根據國際半導體產業協會（SEMI）近期發布的產業設備市場展望指出，在AI應用持續擴大帶動下，全球半導體設備投資動能維持正向成長，未來數年設備市場規模可望持續擴大。該報告亦指出，先進製程、記憶體與先進封裝將為設備投資的主要成長動能，顯示整體產業仍處於結構性擴張階段。

以產品應用區分，創控的營收來自三大應用：大氣環境、半導體廠務環境與微環境暨設備環境。因應先進製程對微環境潔淨要求持續提升，創控將AMC監控能力自廠務環境延伸至微環境暨設備環境，推出新產品FMS 2000晶圓盒（FOUP）監測系統與MiTAP M3氣體分析儀，與既有廠務環境營收形成多元動能，加速新產品效益發酵，使微環境暨設備環境成為公司營收成長動用之一。

在關稅、匯率等不確定因素逐漸淡化之後，整體營運可望回歸正常淡旺季節奏。受惠AI熱潮，全球半導體設備將聚焦在先進製程、記憶體、先進封裝的投入，AMC剛性需求更加明確，創控樂觀看待半導體廠務環境、微環境暨設備環境應用市場成長，尤其微環境暨設備環境的基期仍低，具備成長空間，今年營收成長優於產業水準仍值得期待。

半導體 營收 先進製程 記憶體
