快訊

曾任高金素梅助理、18年前涉賄選 花蓮原民議員簡智隆遭約談地方錯愕

余天全說了！夫妻分房睡、聊天常吵架 李亞萍爆失智私下真相曝

大膽面交逾百萬現金 台南前消防局長李明峯及女密友收賄情節曝光

中租自結元月獲利18.5億元、年增約2% EPS 1.08元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

中租-KY（5871）10日公告2026年1月自結合併營收與獲利，其中，1月合併營收為新台幣80.8億元，較去年同期略減2%，若與去年12月相比，合併營收也略減近2%；在自結稅後純益部分，1月單月合併稅後純益18.5億元，年增率約2%，每股稅後純益（EPS）1.08元。

中租-KY 10日公告2026年1月自結合併營收為新台幣80.8億元，較去年同期略減2%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區營收分別成長1%、-13%及9%；若與去年12月相比，1月合併營收略減2%，不過其中，東協地區營收月增2%，且中國大陸新增業績也較前月成長。

此外，中租控股10日也同步公告自結獲利，1月單月自結合併稅後純益新台幣18.5億元，較去年同期成長約2%，每股稅後純益（EPS）1.08元。

分營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年同期成長1%，0%及5%；若與去年12月相比，當月獲利成長7%，主要是整體資產品質趨穩，預期信用減損損失金額減少，且中國大陸地區業外認列部分稅務利益。

營收 中租
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

華邦電財報／去年第4季稅後純益34.2億元、EPS 0.76元 單季賺贏前三季

國產坐擁輝達總部附近2萬坪資產引關注 合併營收達19.29億元

春節天氣看這查 小年夜前溫暖舒適 除夕鋒面+東北季風北宜降溫有雨

喬山1月合併營收年增14% 動能穩健

相關新聞

中鋼營收／1月260億元、年增1.19% 後市隨著鋼價上漲 產銷月來月旺

中鋼（2002）10日公告，今年1月營收260億元，月增1.86%、年增1.19%，為2025年6月至今8個月以來新高紀...

中鋼營收／1月260億元、年增1.19% 股價守住20元關

中鋼（2002）10日公布今年1月營收260.18億元，月增1.86%、年增1.19%，睽違一年營收年增率首度轉正，擺脫...

長榮、萬海1月營收月增年減 航運業元月需求轉淡價量下滑

指標航運、物流業者昨（9）日公告元月營收，其中，長榮海運單月合併營收為318.99億元，月增3.88%、年減24.5%；...

寒假和春節聚餐需求點火 餐飲股元月營收全開紅盤

餐飲族群元月營收全面開紅盤，為首季行情開出亮麗起跑線。王品寫同期次高、全家餐飲改寫同期新高、揚秦衝出單月歷史新高，六角也...

喬山1月合併營收年增14% 動能穩健

喬山健康科技（1736）公布1月合併營收達38.57億元，年增14.9%，延續去年以來的穩健成長動能，已連五個月呈年增走...

中興電1月營收年增10% 同期最佳

中興電（1513）昨（9）日公告，1月營收21.33億元，年增10.6%，創同期新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。