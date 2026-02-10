事欣科營收／1月3.03億元、年增9.8% 創同期新高

工業電腦廠事欣科（4916）公布1月營收3.03億元，較去年同期2.76億元，增加2,700萬元、年增9.8%，單月營收寫上市後歷年同期新高。

事欣科1月營收3.03億元，主要是受惠各主要產品線皆維持高檔出貨，其中來自航太、國防、衛星通訊及博弈客戶穩定拉貨下，推升1月營收年增9.8%，營運不僅較去年同期增溫，單月營收更創下上市後歷年同期新猷，展現2026年營運爆發潛能。

法人表示，展望後勢，事欣科估將受惠航太及衛星通訊客戶拉貨力道增溫推進，各地地緣政治推升全球各國國防預算增加，尤其目前美國政府對國防政策之重視與推進，事欣科在國防工業領域因布局完整及北美在地的製造、成本優勢，產品技術及品質已深獲客戶認可並實現於近期的營運表現上，預期事欣科2026年營運表現將搶得先機，並進一步墊高事欣科2026年營運獲利榮景，再創營運佳績。