事欣科營收／1月3.03億元、年增9.8% 創同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠事欣科（4916）公布1月營收3.03億元，較去年同期2.76億元，增加2,700萬元、年增9.8%，單月營收寫上市後歷年同期新高。

事欣科1月營收3.03億元，主要是受惠各主要產品線皆維持高檔出貨，其中來自航太、國防、衛星通訊及博弈客戶穩定拉貨下，推升1月營收年增9.8%，營運不僅較去年同期增溫，單月營收更創下上市後歷年同期新猷，展現2026年營運爆發潛能。

法人表示，展望後勢，事欣科估將受惠航太及衛星通訊客戶拉貨力道增溫推進，各地地緣政治推升全球各國國防預算增加，尤其目前美國政府對國防政策之重視與推進，事欣科在國防工業領域因布局完整及北美在地的製造、成本優勢，產品技術及品質已深獲客戶認可並實現於近期的營運表現上，預期事欣科2026年營運表現將搶得先機，並進一步墊高事欣科2026年營運獲利榮景，再創營運佳績。

事欣科 營收 拉貨
相關新聞

台積電營收／1月逾4,012億元 創新高

台積電（2330）10日公布2026年1月營收報告。2026年1月合併營收約為新台幣4,012億5,500萬元，首度突破...

台股創高神隊友！老牌封測大廠衝359元天價 重獲青睞「關鍵」曝光

台股10日盤初突破33,000點大關，再寫歷史新頁。封測龍頭日月光投（3711）控盤中強勢攻上359元新高，成為推升大盤...

技嘉將在 MWC 展出可為電信業採用的全域運算軟硬體解決方案

3月2日至5日在西班牙巴塞隆納舉辦的MWC秀展上，技嘉（2376）將展出可為電信業採用的全域運算軟硬體解決方案。展出亮點...

智邦兩大 CSP 客戶加持股價再攀高 外資上調目標價達2,100元

網通大廠智邦（2345）深耕大型雲端客戶（CSP），已經打入AWS及Meta兩大客戶，隨著客戶出貨放大，外資看好智邦未來...

微軟股價跌3成、甲骨文砍6成…軟體股的殺戮戰場怎因應？謝金河：趨勢是不可逆的

Ai正在吞噬軟體！新的殺戮戰場？這個禮拜，精誠資訊的董事群組都在熱烈討論美國軟體股連續暴跌，我們應該如何因應？

廣達元月營收同期新高 GB300出貨動能火熱 有望淡季不淡

廣達昨（9）日公告元月合併營收達2,308.35億元，不僅寫下史上最強1月營收，更是歷史次高。法人看好，在GB300出貨...

