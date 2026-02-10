榮惠-KY 1月營收1.76億元 創單月新高

PCB廠榮惠-KY今日公告，受惠於AI伺服器訂單成長動能持續增溫，1月合併營收為1.76億元，創下史上單月新高，榮惠-KY董事長劉世璘指出，AI伺服器訂單能見度至少看到3月，將同步推升第一季營收與獲利表現。

此外，劉世璘也針對車用PCB布局表示，之前所規劃的戰略藍圖，包括墨西哥端已進入報價階段，以及在歐洲設立據點服務日系客戶等，均如期推行，預計第2季起就會有不錯的反饋，確立「車用PCB為主、AI伺服器為輔」的成長基調。

根據榮惠-KY的公告內容，今年1月合併營收新台幣1.76億元，創下史上單月新高，較去年12月1.48億元大幅成長19.41%，也較去年1月1.7億元成長3.6%，終結連續6個月單月營收年成長率衰退走勢，順利開出紅盤。

劉世璘指出，去年上半年受到全球AI投資步調調整與晶片設計等因素影響，AI伺服器相關訂單能見度不高，致使基期偏低，但去年下半年起訂單動能已陸續回溫，今年初接單與出貨能見度均優於去年同期，帶動營收結構改善，也因為去年基期偏低，今年AI伺服器業務年成長幅度將會非常顯著。

劉世璘表示，目前AI伺服器占整體營收比重已較去年同期大幅提升，並在1月達到顯著水準，就訂單而言，能見度大致上可以看到3月，後續將視客戶新案導入進度而定，此外，由於AI伺服器業務依會計準則採淨額法認列，其貢獻將直接反映在毛利上，因此獲利提升幅度預期將優於營收表現。