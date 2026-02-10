快訊

曾任高金素梅助理、18年前涉賄選 花蓮原民議員簡智隆遭約談地方錯愕

余天全說了！夫妻分房睡、聊天常吵架 李亞萍爆失智私下真相曝

大膽面交逾百萬現金 台南前消防局長李明峯及女密友收賄情節曝光

記憶體股漲多陷入震盪 法人點名兩檔具續航力道

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

記憶體族群股價大漲後，後市投資焦點受到市場矚目。法人建議，記憶體股已不適合全面加碼，投資核心應轉向具利基型 DRAM、成熟製或穩定客戶結構相關廠商，點名南亞科（2408）、力成（6239）等兩檔仍具續航力道。

投顧法人分析，記憶體產業已由循環性轉為結構性供不應求，主要在於目前AI 發展實質限制來自算力與記憶體頻寬，HBM為突破運算瓶頸的關鍵元件，但產能受限於無塵室空間與製程複雜度，供給彈性極低，形成整個DRAM產業結構性約束。

隨HBM產能擠壓效應，非HBM DRAM 同步轉為供給吃緊，法人表示，全球DRAM產能持續向HBM、DDR5等高階應用傾斜，排擠利基型與通用型DRAM產能，使成熟製程記憶體由「價格循環」轉為「供給受限」。

NAND Flash產品同樣進入供不應求，報價持續反彈主因來自原廠減產使供給收縮，加上AI驅動的Enterprise SSD需求旺盛，使市況轉向供不應求，法人預期記憶體市場高成長態勢將維持到2026年。

不過，在價格與股價同步大幅反彈後，投資焦點已由「產業是否復甦」轉為「獲利能見度、可持續性與評價差異」，因此記憶體股不適合全面性加碼，宜優先關注供應鏈位置愈接近算力瓶頸，價值愈高的高階封測、記憶體測試與企業級模組等環節。

記憶體 DRAM
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

30年首見！力積電（6770）黃崇仁喊記憶體缺到2028…網：相信黃董這次不一樣

謝金河點名4族群成台股新核心！網友反喊「快逃」：地圖砲一開全瑟瑟發抖

記憶體晶片荒恐延續至年底 分析師示警：市場尚未反映最糟情境

集邦看記憶體產值 將較晶圓代工倍增

相關新聞

台積電營收／1月逾4,012億元 創新高

台積電（2330）10日公布2026年1月營收報告。2026年1月合併營收約為新台幣4,012億5,500萬元，首度突破...

台股創高神隊友！老牌封測大廠衝359元天價 重獲青睞「關鍵」曝光

台股10日盤初突破33,000點大關，再寫歷史新頁。封測龍頭日月光投（3711）控盤中強勢攻上359元新高，成為推升大盤...

技嘉將在 MWC 展出可為電信業採用的全域運算軟硬體解決方案

3月2日至5日在西班牙巴塞隆納舉辦的MWC秀展上，技嘉（2376）將展出可為電信業採用的全域運算軟硬體解決方案。展出亮點...

智邦兩大 CSP 客戶加持股價再攀高 外資上調目標價達2,100元

網通大廠智邦（2345）深耕大型雲端客戶（CSP），已經打入AWS及Meta兩大客戶，隨著客戶出貨放大，外資看好智邦未來...

微軟股價跌3成、甲骨文砍6成…軟體股的殺戮戰場怎因應？謝金河：趨勢是不可逆的

Ai正在吞噬軟體！新的殺戮戰場？這個禮拜，精誠資訊的董事群組都在熱烈討論美國軟體股連續暴跌，我們應該如何因應？

廣達元月營收同期新高 GB300出貨動能火熱 有望淡季不淡

廣達昨（9）日公告元月合併營收達2,308.35億元，不僅寫下史上最強1月營收，更是歷史次高。法人看好，在GB300出貨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。