友達去年第4季轉虧為盈 EPS 0.38元

友達（2409）光電10日公開2025年第4季合併財報，總計2025年第4季合併營業額為新台幣701.4億元，較2025年第3季增加0.3%，與2024年第4季相比增加2.1%。

2025年第4季歸屬母公司業主之淨利為新台幣28.8億元，基本每股盈餘則為新台幣0.38元。

合計2025年全年合併營業額為新台幣2,813.9億元，較2024年增加0.4%。全年歸屬於母公司業主之淨利為新台幣68.4億元，基本每股盈餘新台幣0.9元。

友達光電2025年第4季合併財務報表摘要：

營業額為新台幣701.4億元

營業淨損為新台幣18.9億元

歸屬母公司淨利為新台幣28.8億元

基本每股盈餘(註2)為新台幣0.38元

毛利率為10.7%

營業淨損率為2.7%

EBITDA獲利率為8.1%

友達光電2025年全年合併財務報表摘要：

營業額為新台幣2,813.9億元

營業淨損為新台幣10.6億元

歸屬母公司淨利為新台幣68.4億元

基本每股盈餘為新台幣0.90元

毛利率為11.5%

營業淨損率為0.4%

EBITDA獲利率為10.2%

回顧2025年，友達年初時市場看好全球經濟將穩定發展，但後續對等關稅、地緣政治、原物料漲價等因素對市場造成干擾，加上台幣對美元升值，也對營運帶來一些逆風。累計2025年營收為2,813.9億元，相較2024年微幅增長0.4%。然公司持續進行轉型，顯現在公司營收結構優化，使得2025年度獲利相較去年大幅改善，轉虧為盈，歸屬於母公司業主之淨利達新台幣68.4億元，EPS 新台幣0.9元。

展望2026年，依照目前掌握的業務狀況，公司審慎樂觀看待今年整體市場需求。

友達強調，由於目前外在變數仍多，管理團隊將會密切關注市場變化，努力開拓業務，並更嚴謹的做好成本和費用控制。同時持續推進三大營運支柱的經營架構，目標為穩健的營收增長，穩定的獲利，和健康的財務結構。