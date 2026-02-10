快訊

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

日本JR橫濱線附近發現「無頭屍」 屍身腐敗嚴重身分死因待查

抱股過年還是先停泊 這對夫妻2,000萬不急著進場30天多賺2萬

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
投資前空窗期，高資產族群更在意資金在等待期間的效益。圖／遠東商銀Bankee社群銀行提供
投資前空窗期，高資產族群更在意資金在等待期間的效益。圖／遠東商銀Bankee社群銀行提供

過年前至年後，股市進入觀望期，不少投資人選擇暫緩進場，等待市場方向更為明朗。遠東商銀 Bankee 社群銀行觀察，近來不只小資族使用數位帳戶進行日常資金管理，投資前空窗期，高資產族群更在意「資金在等待期間的效益」。

愈來愈多高資產族群與投資型用戶，視短期資金停泊的重要節點，在不鎖定資金的前提下，精算每一段等待期間的效益。

遠東商銀 Bankee 社群銀行分享，一對準備年後投入股市的夫妻，手中持有約新台幣2,000 萬元投資資金，在過年前選擇暫時不進場，年後再視市場情勢再行布局。在找尋資金停泊處的過程中，發現若先將資金停泊在Bankee活存帳戶，短短30天的等待期間，透過1.435%活存利率，即可累積約2萬多元利息收入。

若再透過Bankee 的「社群圈機制」，由先生擔任圈主，太太擔任圈友並存入該筆資金，依對應的社群圈存款級距，先生名下就另享有50萬元額度內2.6%的活存優惠利率，讓短期停泊資金在保有高度流動性的同時，也能放大整體效益。

這對夫妻表示，對投資族群而言，關鍵不在於短期是否進場，而是資金在等待期間是否仍然持續增值，且能隨時回到市場。

遠東商銀Bankee社群銀行進一步觀察，過去不少大額資金在周間交易期間放置於交割帳戶，但在周末或非交易日，會特別將資金轉入Bankee活存帳戶作為短期停泊，看準的就是高利活存帳戶和股票交割帳戶的利息差距。

若以2,000萬元資金估算，假設一年中約有180天屬於非交易或觀望期間，放置於一般股票交割帳戶、以約 0.03%利率計息，半年多僅能累積約3,000元利息。

若存放進遠東商銀Bankee社群銀行、以1.435%活存利率停泊，同期間可累積超過14萬元利息，兩者差距約13.8萬元，Bankee 活存帳戶因此成為投資族短期停泊賺利息的最佳選擇。

高收入族群喜愛透過貸款進行資金最高效的運用，遠東商銀Bankee社群銀行也觀察到，高收入族群在面對借貸需求時，關注的除了能借到多少，也非常重視實際承擔的利息成本。即使具備較高額度選擇空間，仍傾向評估具備回饋機制、能有效降低成本的借貸方案。

以Bankee推出的「挑戰型信貸」為例，透過符合專案回饋條件即可返還一半已支付利息的設計，讓借貸成本在實際計算後明顯下降。若以年利率約4%的借貸條件試算，返還利息後，實際利率約等同2%左右；以700萬元、7年期為例，整體利息支出相較於其他銀行的2.6%起跳價 ，利息累積差距可超過14萬元。

對於因財務結構條件限制、僅能適用較高利率方案的族群而言，回饋機制的影響同樣明顯。若以年利率約 8%、借款20萬元、7年期試算，在每期準時還款並符合專案回饋條件的情況下，返還一半利息後，整體利息支出約可減少3萬多元。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，從小資族到高資產族群，投資理財的方式雖不相同，但核心需求其實都是資金是否彈性、是否有效率、是否能隨時因應變化。

投資理財 社群 銀行
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

1.435%活存利率無上限 遠銀 Bankee 揭投資人年前資金停泊新趨勢

抱股過年怎麼選？ 法人坦言 「去有魚的地方」這族群是首選

抱股過年穩當？ 永豐投顧：可逢高了結 但要有基本持股

金蛇年封關日上漲機率8成 法人看好抱股過年首選有息收保護的台股ETF

相關新聞

台股創新高！突破3萬3千關 攜手台積電、日月光刷新歷史紀錄

美股四大指數昨夜續揚，道再創歷史新高，AI晶片族群走強，輝達、超微同步上漲，台積電ADR續漲1.88%、收355.41美...

抱股過年怎麼選？ 法人坦言 「去有魚的地方」這族群是首選

台股封關倒數，10日開高走高， 盤中衝達33,047.38點，大漲642.76點，再創歷史新高，市場預期金蛇年封關表現將...

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

台股千金軍團在大盤持續創高下，再度成為市場焦點，其中，測試介面大廠穎崴（6515）股價持續走高，直逼5,000元整數關卡...

台積電飆1,875元天價 市值48.62兆 助攻台股首度衝破33,000點

台積電（2330）10日盤後將公布今年1月營收，外資周一終止連七賣轉為買超，台積電ADR上漲1.9%，連續3個交易日上漲...

封關倒數 台股盤中站上3萬3 法人：能否守住高檔將影響開紅盤市場信心

加權指數周一上漲621點，收在32,404點，是史上第十高漲點。昨日美股四大指數續收紅，以費半指數上漲1.4%最高。也讓...

全球主要區域股票基金全數淨流入 美股基金居冠

近期股市多空消息雜陳，日股則是受選舉利好。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年1月30日至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。