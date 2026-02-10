電纜股王大東電怎麼了？1月營收創同期新高 股價卻跌破年線

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

大東電（1623）1月22日以每股188元風光上市，隔天大漲15%收340元，創下新高，然而股價就此頻頻向下修正，10日股價跌破年線，一度下探205.5元，盤中跌幅逾3%，自高點以來累計下跌近4成。不過大東電1月營收6.13億元，年增15.62%，創同期新高。

大東電股價修正劇烈，今盤中跌破年線，盤中跌幅逾3%，回測200元關卡。儘管股價修正，但大東電業績狀況佳，1月營收6.13億元，年增15.62%，創同期新高。

大東電表示，1月營收主要受到過年前客戶提前拉貨，帶動單月營收維持6億元以上高檔；其中，台灣最高等級的345kV超高壓電纜，1月出貨貢獻度突破20％，使得特高壓線纜營收占比接近6成。由於超高壓電纜屬於高毛利產品，其出貨比重提升預計將對第1季的整體毛利率產生正面挹注。

大東電指出，國內電網升級趨勢、再生能源的併網需求、AI資料中心的電力傳輸，以及半導體擴廠，都為電纜事業注入強心針，目前在手訂單維持120億元的高水準。

半導體部分，大東電指出，目前已有切入半導體園區161kV、345kV直供電網的實績；另外，因應國內半導體大廠赴美設廠，大東電也評估前進美國的機會，目前產品在進行美國UL認證，若今年通過認證，將正式落地美國。

台灣本土電網部分，大東電表示，3月起台電啟動345kV等新的標案，將積極爭取新的訂單，同時預估2027-2028年台電強化電網專案將邁入認列高峰，整個電力產業未來3年成長趨勢不會改變。

