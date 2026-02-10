達運電營收／受惠 AIoT 與國防安全雙引擎驅動 1月年增134.9%

達運光電（8045）公布1月營收1.62億元，月增53.3%，年增134.9%，達運光電表示，在「寬頻傳輸設備＋智慧物聯網（AIoT）」雙引擎領域市場的競爭力與接單能力，尤其在智慧物聯網（AIoT）方面，隨著公共安全、國防安全及智慧物聯網需求不斷擴大，成為達運光電1月整體營收成長的重要關鍵。

達運光電表示，在公共安全與智慧城市領域，近期成功推動桃園「天羅地網」監視錄影系統專案，結合AI 影像辨識、邊緣運算與雲端資料管理，提供全天候、全方位的安全監控與智慧化分析能力，成為地方政府強化治安與公共安全的重要工具，且擁有資料傳輸更迅速、系統部署更具彈性的優勢，持續降低誤報率、提升場域落地效率。

展望2026年，達運光電強調，持續以「寬頻傳輸設備＋智慧物聯網（AIoT）」兩大業務為成長主軸，聚焦智慧場域、國防安全以及公共基礎建設等核心領域，助力營運更上層樓。

達運光電強調，強化四大營運方針落實，包含AIoT系統整合與創新研發，投入影像辨識、智慧分析及異構感測整合技術，加速打造高附加價值的智慧監控與安全防護解決方案；深化公共安全與智慧城市布局，藉由「天羅地網」等大型政府與安控系統專案，建立標竿案例，拓展與其他城市的合作契機；藉由取得美國軍品經銷與出口兩資格（DDTC 認證），直接與國際軍備合作夥伴接軌，引入跨國合作計畫與先進技術，於臺灣落地提升國內國防實力，以技術移轉與在地生產為中長期目標，並提升跨國合作能量。

最後，達運光電強調，在既有寬頻通訊業務基礎上，公司持續強化產品競爭力，今年仍以美國市場復甦為主要布局重心。同時，透過高頻寬設備升級，並於菲律賓推行新運營方針，主打衛星網路落地和區域網路建設服務，結合其他南向市場的同步發展，鞏固在全球寬頻通訊設備供應鏈中的地位。達運光電強調，2026 年將以研發創新與市場拓展為核心動能，整合技術力與系統實績，持續提升競爭力，穩健推進未來營運長期的成長動能。