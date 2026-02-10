融程電營收／1月年增8.4% 創同期歷史新高

工業電腦廠融程電（3416）公布2026年1月營收達3.05億元，月減9.1%，年增8.4%，創同期歷史新高，在以Edge AI為主的邊緣人工智慧驅動產業的成長需求，全球國防安全預算擴增提高趨勢下，與醫療健保設備支出下， 預計2026年仍會持續成長，邁入另一個成長曲線，預期全年獲利營收，將再創高峰。

融程電表示，隨著生成式 AI 技術由雲端運算平台逐步延伸至實體場域，結合機器人控制系統與AI模型的「全垂直整合創新引擎」，強化軟硬體平台整合與AI模型部署加速產品開發與落地，聚焦邊緣AI運算平台與機器人控制系統整合在多元場域應用擴大布局，包括國防軍工、智慧製造、智慧醫療、物流到智慧城市等應用需求持續升溫，預期整體營運表現具備穩健成長動能。

展望後市，持續強化在美布局，與加快歐洲的佈局和整合，預期整合 EDGE AI 晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、國防、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源石化應用領域、GCS應用、食品加工自動化、與公共安全。