樺漢營收／1月年增2.1％ 創同期歷史次高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）公布2026年1月自結合併營收達115.2億元，與去年同期營收112.8億元年增2.1%，創同期歷史次高，展現穩健成長力道。展望後市，樺漢仍預期2026年全年營收可望維持成長趨勢。

樺漢三大事業體1月營收表現穩健，兩大事業體雙雙攀升，分別為智慧軟體與方案營收17.0億元、年增 48.1％，受惠於 AI 驅動的數位轉型需求持續擴大，帶動工業軟體、數位雙生（Digital Twin）及雲地整合平台等高毛利業務成長，推升單月營收表現。智慧工廠與廠務營收47.1億元、年增0.5％，隨著美國等地半導體高科技廠務工程進度加快，高科技設備材料銷售、整合系統及客製化設備研發製造等多元業務同步成長，帶動關鍵動能成長，工控物聯網營收51.1億元、年減6.2％；主因去年同期 COM 產品銷售基期較高，目前相關銷售缺口尚待補齊。

樺漢個體（含全資子公司）1 月營收為 13.2 億元，年減 5.0%。動能主要來自全球智慧製造、邊緣運算系統、網通資安、零售金融及智慧家居等產業客戶持續進行設備汰換與服務升級；同時，集團新事業布局亦持續推進，涵蓋能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG 節能減碳及 AI 技術應用等領域，並透過策略聯盟與併購，擴大智慧物聯網（AIoT）應用場景，為客戶提供更具價值的數位轉型解決方案。

展望 2026 年，樺漢持續深耕「軟硬整合、雲地結合、AI 賦能」核心戰略，全力推進 ESaaS (Ennoconn Solution as a Service) 服務佈局。透過工業物聯網之數據連結與智慧軟體決策洞察，致力將 AI 從「技術導入」進化為實質的「價值驅動」，精準回應市場需求並加速智慧製造、智慧城市及 ESG 落地。在訂單能見度清晰與營收結構優化之雙重利多下，預期集團獲利能力將再躍升；同時維持個體低負債比之健康財務結構與穩定配息，堅定落實「高成長、高獲利」目標，持續為股東創造卓越投資價值，攜手夥伴共創長期榮景。

