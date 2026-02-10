智邦兩大 CSP 客戶加持股價再攀高 外資上調目標價達2,100元

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
外資調高智邦目標價至2,100元，股價連兩天走強。手機／截圖
網通大廠智邦（2345）深耕大型雲端客戶（CSP），已經打入AWS及Meta兩大客戶，隨著客戶出貨放大，外資看好智邦未來營運可望超乎市場表現，重申「優於大盤」評等，目標價提升至2,100元。

智邦1月營收創下歷年最旺，加上外資看好，推升股價連兩日走高，昨日股價創歷史新高1,305元，今（10）日持續強攻，最高來到1,385元。

今年智邦兩大產品包含800G交換器及AI加速模組，加上今年推出1.6T交換器也受矚目。根據亞系外資報告指出，智邦客戶對於新800G交換器訂單拉貨較原本預期提前，2025年底開始放涼，延續到今年上半年持續成長，加上另一大客戶持續擴大資本支出，雖然面臨ASIC世代轉換，但整體營運仍可望持續成長。

在兩大客戶加持下，外資指出，上修智邦2025至2027年每股純益（EPS）預估，2026年EPS成長幅度上看四成，且看好智邦站在AI網通與ASIC結構性成長的有利位置，未來兩年營運能見度高，重申對智邦「優於大盤」評等，目標價上調至2,100元。

