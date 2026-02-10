信立營收／1月8,292萬元 年增29.59％

信立（4303）公布 1 月合併營收為 8,292.5 萬元，較上月營收成長27.55％，較去年同期成長29.59％，在高機能替代材料需求持續升溫，以及多項新材料開發專案逐步推進下，帶動 2026 年開年營收表現呈現月增、年增雙成長態勢。

信立表示，1 月營收主要受惠於合成皮產品線在終端包括鞋材、包材與機能應用市場的接單動能延續，市場需求由傳統用途持續朝高機能與永續材料升級，品牌端對材料穩定性、設計彈性與環保規範的要求同步提高，有利公司既有乾式 PU、濕式 PU 及相關高附加價值材料出貨表現，為單月營收挹注良好的成長動能。

信立近年保持投入研發比重，持續推進自有材料研發節奏，系統性布局4大開發階段：1.0 階段聚焦皮包材料開發，積極推廣至終端國際知名品牌包括美國Tory Burch、西班牙的Eco-Alf、加拿大Lululemon 等應用；2.0 階段著重電鍍膜材料技術，延伸至運動鞋與包材等多元場景；3.0 階段則投入回收 PVB 材料開發，回應循環經濟與再生材料趨勢，逐步拓展永續材料應用版圖。

信立進一步表示，除了信立本身的開發動能，信立亦與子公司普大（Pony）垂直協同效益，共同推進 4.0 與 4.1 階段開發，聚焦於運動鞋製程創新。其中，4.0 將聚焦水性 PU 結合熱熔膠技術，適用於運動鞋 no-sew（免車縫）加工；4.1 則為 TPU 貼面搭配熱熔膠方案，同樣鎖定 no-sew 製程需求。相關技術可有效提升製程效率、材料一致性與環保表現，符合國際運動品牌對輕量化、高耐用

度及低碳足跡的整體趨勢，亦為後續商用化與訂單放量奠定基礎。

展望 2026 年，信立對整體營運維持審慎樂觀。公司將持續以高機能材料開發、永續製程優化與國際品牌合作深化為核心策略，一方面穩固既有合成皮產品線的出貨動能，另一方面加速新材料與新製程的驗證與導入進程，並透過與子公司普大的垂直協同，強化在運動鞋、包材及高端應用市場的整體競爭力。信立期望隨著多項開發專案逐步轉化為實質營收貢獻，持續擴大營運規模，並在永續與高值化雙重趨勢下，為公司營運成長注入長期動能。