快訊

傳請李靚蕾律師團隊和具俊曄爭大S遺產 S媽回應了

3年半虧35億人民幣拚上市 藍箭航天5年內追上SpaceX？

高金素梅被控「詐領助理費」 列貪汙被告檢調搜索中

信立營收／永續高機能材料接單暢旺 1月8,292.5萬、月增27.5％

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

信立（4303）10日公布 2026年1月合併營收為8,292.5萬元，較上月營收成長27.55％，較去年同期成長29.59％，在高機能替代材料需求持續升溫，以及多項新材料開發專案逐步推進下，帶動2026 年開年營收表現呈現月增、年增雙成長態勢。

信立表示，1 月營收主要受惠於合成皮產品線在終端包括鞋材、包材與機能應用市場的接單動能延續，市場需求由傳統用途持續朝高機能與永續材料升級，品牌端對材料穩定性、設計彈性與環保規範的要求同步提高，有利公司既有乾式 PU、濕式 PU 及相關高附加價值材料出貨表現，為單月營收挹注良好的成長動能。

信立近年保持投入研發比重，持續推進自有材料研發節奏，系統性布局四大開發階段：1.0階段聚焦皮包材料開發，積極推廣至終端國際知名品牌包括美國Tory Burch、西班牙的Eco-Alf、加拿大Lululemon 等應用；2.0 階段著重電鍍膜材料技術，延伸至運動鞋與包材等多元場景；3.0 階段則投入回收 PVB 材料開發，回應循環經濟與再生材料趨勢，逐步拓展永續材料應用版圖。

信立示，該公司也與子公司普大（Pony）垂直協同效益，共同推進4.0 與 4.1 階段開發，聚焦於運動鞋製程創新。其中，4.0 將聚焦水性 PU 結合熱熔膠技術，適用於運動鞋 no-sew（免車縫）加工；4.1 則為 TPU 貼面搭配熱熔膠方案，同樣鎖定 no-sew 製程需求。相關技術可有效提升製程效率、材料一致性與環保表現，符合國際運動品牌對輕量化、高耐用度及低碳足跡的整體趨勢，亦為後續商用化與訂單放量奠定基礎。

展望 2026 年，信立對整體營運維持審慎樂觀。公司將持續以高機能材料開發、永續製程優化與國際品牌合作深化為核心策略，一方面穩固既有合成皮產品線的出貨動能，另一方面加速新材料與新製程的驗證與導入進程，並透過與子公司普大的垂直協同，強化在運動鞋、包材及高端應用市場的整體競爭力。信立期望隨著多項開發專案逐步轉化為實質營收貢獻，持續擴大營運規模，並在永續與高值化雙重趨勢下，為公司營運成長注入長期動能。

營收 運動
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

精測去年12月EPS 2.49元

「發哥」聯發科（2454）1630漲停創天價！Google TPU助攻…法人喊ASIC營收翻倍

倪妮、宋威龍入鏡GUCCI形象廣告《The Gathering》暢聚有姿態

法式簡約疊加球場魂與高跟鞋？Balenciaga 2026秋系列 改寫性感定義

相關新聞

網通三強1月營收 紅不讓

網通族群1月營收不淡，倚強科（3219）兆赫、台揚，各擁題材，1月營收均較去年12月成長逾一成，倚強科搭上智慧眼鏡及AI...

微軟股價跌3成、甲骨文砍6成…軟體股的殺戮戰場怎因應？謝金河：趨勢是不可逆的

Ai正在吞噬軟體！新的殺戮戰場？這個禮拜，精誠資訊的董事群組都在熱烈討論美國軟體股連續暴跌，我們應該如何因應？

華碩、宏碁硬挺 元月營收月減年增

品牌雙A華碩、宏碁昨（9）日公布今年元月營收。華碩受惠AI伺服器增長動能，激勵1月集團營收達679.36億元，雖月減2....

台積電今天收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

台積電（2330）盤後鉅額交易9日出現1,870.33元的歷史新天價，即將蓄勢挑戰1,900元關卡！法人表示，以今日鉅額...

廣達元月營收同期新高 GB300出貨動能火熱 有望淡季不淡

廣達昨（9）日公告元月合併營收達2,308.35億元，不僅寫下史上最強1月營收，更是歷史次高。法人看好，在GB300出貨...

國巨元月營收成長5% 締新猷

被動元件龍頭國巨昨（9）日公布今年1月營收130.30億元，月增5.5%、年增27.1%，創歷史新高；若以美元計算，單月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。