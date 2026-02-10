台積電ADR收盤締新猷 法人：台股蓄勢挑戰新高

美股主要指數9日全面收高，道瓊工業指數上漲20.2點，那斯達克指數上漲207.46點。法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）收在355.41美元，創下收盤新高，台指期夜盤上揚262點，台股蓄勢挑戰史上最高點32996.03點。

美股延續攀升走勢，4大指數全面收漲。道瓊工業指數上漲20.2點，漲幅0.04%。標普500指數上漲32.52點，漲幅0.47%。那斯達克指數上漲207.46點，漲幅0.9%。費城半導體指數上揚113.96點，漲幅1.42%。

台股9日開高震盪走高，一度大漲883點，盤中漲勢收斂，收盤32404.62點，上漲621.7點，漲幅為1.96%。

國內外產業訊息方面，上櫃電磁元件廠台興宣布擬走向私有化，由松川精密、閎鼎資本及晶技共同投資的頤盛投資，以每股現金對價48元，取得台興100%股權，換算台興目前股本2.64億元，總投資金額約新台幣12.67億元。未來台興將下櫃，並結束公開發行。

電腦品牌廠宏碁1月合併營收約210.77億元，年增39.8%，創疫情後同期新高。華碩1月集團合併營收達679.36億元，年增約80%。

伺服器代工廠廣達1月合併營收約2308.35億元，月減15.3%，年增61.9%，創歷史單月次高。仁寶受個人電腦（PC）出貨下滑影響，1月合併營收約593.66億元，月減10%，年增7.3%。

被動元件廠國巨1月合併營收130.3億元，創歷史單月新高。台達電1月營收496.75億元，年增32.87%，不過較去年12月滑落7.47%，創近5個月新低。

半導體測試介面廠穎崴表示，目前訂單能見度約4個月，上半年產能滿載，下半年值得期待，預期今年業績目標成長雙位數百分比，若設備增加跟上客戶需求，穎崴業績有機會逐季創新高，今年目標全球邏輯測試座市占率寶座。