國巨元月營收成長5% 締新猷

被動元件龍頭國巨（2327）昨（9）日公布今年1月營收130.30億元，月增5.5%、年增27.1%，創歷史新高；若以美元計算，單月營收月增4.9%、年增32.5%。法人預期，國巨在全球AI伺服器與高階運算需求帶動下，客戶拉貨動能強勁，為今年營運帶來強大支撐。

國巨說明，1月營收成長除AI相關應用客戶需求持續升溫外，亦受惠工作天數回復正常，及大中華區客戶於農曆年前提前備貨所致。整體來看，終端庫存水位已回到健康區間，在需求與供應結構同步改善下，有助於今年營運維持穩健成長步調。

展望2026年，AI仍將是推動國巨成長的核心動能。法人估，國巨的AI相關業務占比已由去年約5%提升至目前10%至12%，預期明年有機會上看20%，且隨著國巨在GPU板卡、伺服器電源模組與AI工作站等產品滲透率持續提升，AI伺服器對被動元件需求遠高於傳統伺服器結構性趨勢，成為帶動產品組合優化重要支撐。