廣達元月營收同期新高 GB300出貨動能火熱 有望淡季不淡

廣達（2382）昨（9）日公告元月合併營收達2,308.35億元，不僅寫下史上最強1月營收，更是歷史次高。法人看好，在GB300出貨動能續旺推動下，廣達本季營運有望淡季不淡。

廣達1月營收相比去年12月歷史新高衰退15.3％，但年增61.9％。針對產品線出貨概況，廣達表示，筆電1月出貨量大約270萬台、月減30.8％、年減3.6％，且由於今年第1季為消費性電子傳統淡季，預期本季筆電出貨量將會呈現季對季減少，AI伺服器仍可望持續向上成長，維持先前法說會展望。

廣達先前在法說會中釋出，2026年的AI伺服器相關營運表現將呈現三位數成長，且訂單能見度放眼2027年。廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令在1月的旺年會中指出，AI伺服器營收將占整體營收比重達八成水準，且美國德州及墨西哥新產能將陸續在今年開出，成為帶動今年AI伺服器相關業績成長的主要關鍵。

楊麒令表示，現階段在AI伺服器代工上以L11為主，部分產品線已經延伸到L12規格，未來將會朝叢集部署的全方面解決方案為目標，在AI伺服器產業上推進。

法人推估，廣達今年第1季合併營收受惠GB300出貨放量推動，本季營收有機會達到去年第4季高峰，寫下淡季不淡的成績，且今年下半年可望有輝達Vera Rubin全新AI伺服器平台量產出貨加持，預期下半年業績有望優於今年上半年，全年合併營收可望挑戰歷史新高。

此外，仁寶昨日公告今年1月合併營收593.66億元、月減10％，年增7.3％。仁寶今年1月雖然將受到PC業務出貨動能減少影響，不過，智慧裝置及AI伺服器等非PC領域出貨可望同步看增。董事長陳瑞聰先前在旺年會中表示，今年AI伺服器業務將占整體伺服器八成，力拚今年公司業績重回兆元關卡。