華碩、宏碁硬挺 元月營收月減年增

品牌雙A華碩（2357）、宏碁昨（9）日公布今年元月營收。華碩受惠AI伺服器增長動能，激勵1月集團營收達679.36億元，雖月減2.55%、但年增79.97%，創歷年同期新高紀錄。展望後市，儘管受到記憶體缺貨漲價，對華碩PC事業有不利影響，但華碩持續看多AI伺服器業務，預計將成為今年主要成長動能之一。

華碩表示，公司已建立兼具多元與彈性的營運韌性，並成功驅動伺服器、電競、AI、商用等多重成長引擎，有信心持續創造優於行業的營運成果。

針對AI伺服器業務展望，華碩董事長施崇棠曾指出，華碩伺服器事業與銷售團隊去年提前達成超越營收千億元的里程碑。華碩全球化彈性製造布局已經做好，加上全球約2,200個服務中心，可以提供客製化和端到端服務，對前景充滿信心。施崇棠表示，華碩伺服器團隊已經提出未來三年的策略成長計畫，對前景充滿信心。

華碩指出，公司是第一批出貨B300及GB300 AI伺服器的企業，目前出貨時程順利。展望2026年伺服器業務，由於華碩在該業務基期較低，將設定積極成長目標，擴大業務版圖。

在宏碁方面，今年1月營收210.77億元，月減26.15%、年增39.8%，創疫情後同期新高。

宏碁1月營運亮點包括：筆記型電腦營收年增50.6%、桌上型電腦營收年增41.9%、電競及遊戲相關產品及業務營收年增53.4%、商用產品營收年增63.4%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占1月營收之42.1%。公開發行子公司皆已公告1月份自結營收，孵化中的事業中尤以宏碁智通公司1月營收年增83.0%為亮點。

宏碁於倫敦2026教育技術及設備展覽會（BETT 2026）發表的新款Chromebook 深受媒體好評，其耐用設計與易維修性能協助學校教學與IT團隊提升管理效率。