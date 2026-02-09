快訊

艾普斯坦檔案公開導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

伸興營收／1月7.19億元、月增39.2% 布局智能製造與機器人供應鏈有成

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

伸興工業（1558）公布1月合併營收7.19億元，月增39.2%、年減8.1%，主要受惠本業縫紉機出貨穩健增溫，出貨台數明顯較上月增加，尤其是在歐美市場接單動能上，展現良好的銷售表現，加上子公司宇隆營運規模放大，推進集團整體營收回升。

根據市場調查機構Market Growth Report指出，全球縫紉機市場預規模計至2026年將達69.3億美元，並於2035年成長至88.85億美元，年複合成長率達2.8%。其中，電腦化與智慧縫紉機在北美與歐洲市場的滲透率持續提升。

而伸興憑藉長年深耕縫紉機市場，近年更持續深化高階電腦化縫紉機、電子式縫紉機與商用機布局，不僅成功填補傳統家用市場的穩定需求，更在DIY手工藝與小型企業興起帶動下，持續鞏固全球市場份額，確保集團營運基石穩固。

此外，伸興也以控股集團的策略視角，採取「本業穩定＋新應用延伸」的雙軌策略，推動資源配置與事業版圖多元化，透過旗下子公司宇隆（2233）深化在精密機械、自動化與機器人相關供應鏈的布局，逐步形塑中長期成長動能。

伸興指出，宇隆近年持續深耕高精度金屬加工與關鍵零組件領域，近期成功切入人形機器人與智慧製造供應鏈，開發搭載自有品牌TUF ONE諧波與行星減速機關節系統的「TUF-X」概念型人形機器人。

同時，相關減速機產品也逐步切入人形機器人、AGV、機器狗與智慧製造等應用場景，並以模組化形式貼近系統端需求，有助於提升專案導入效率與客戶黏著度。

伸興進一步表示，藉由集團資源的整合，伸興正從傳統縫紉機大廠轉型為具備AI、機器人關鍵模組供應能力的精密製造集團，透過模組化解決方案切入系統端需求，大幅強化與全球頂尖客戶的緊密合作關係。

同時，受惠於宇隆在汽車與自行車產業重拾動能，多元化事業齊步展開，將為集團整體營運注入強勁的成長驅動力，引領集團跳脫傳統產業框架，邁向高成長、高價值的全新營運格局。

伸興 機器人 營收 傳統產業 AI
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台美聯軍！Ainos攜手盟立打造「有嗅覺」機器人 陸續出貨中

大陸智能機器人產業看到泡沫 資本投入與真實收入存在數倍落差

多地開兩會 機器人記者持相機「跑新聞」

亞洲大學國際研討會 探討人形機器人與主權人工智慧發展

相關新聞

台積電今天收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

台積電（2330）盤後鉅額交易9日出現1,870.33元的歷史新天價，即將蓄勢挑戰1,900元關卡！法人表示，以今日鉅額...

文曄併購效益再發威 單月營收近副2000億元、月增98%

IC通路商大廠文曄(3036)今日公布2026年1月份自結合併營收約1957億元，創單月營收新高記錄，月增達98%、年增...

友達營收／1月225億元 月減10.6%、年增3.9%

面板大廠友達（2409）9日公告1月合併營收225.05億元，月減10.66%，年增3.98%。業界分析，營收月減主因受...

美銀：金像電產能擴張優於預期 目標價上調19.2%到900元

美銀證券發布報告指出，金像電（2368）產能擴張優於預期，主要受惠於資本支出金額創新高、特殊應用IC（ASIC）展望樂觀...

宏碁營收／1月210億元、年增39.8% 創疫後同期新高

PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布2026年1月單月合併營收210.77億元，年增39.8%，創疫後同期新高。

矽統營收／1月4.24億元、年增1.71倍 創單月新高

聯電（2303）集團IC設計廠矽統（2363）於今日公布1月業績，創歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。