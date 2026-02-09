友達營收／1月225億元 月減10.6%、年增3.9%

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
友達董事長彭双浪。記者籃珮禎／攝影
面板大廠友達（2409）9日公告1月合併營收225.05億元，月減10.66%，年增3.98%。業界分析，營收月減主因受季節性因素影響，年初市場需求相對疲弱，加上下游庫存調整導致出貨放緩，但年增率維持正向成長，顯示整體市況已較去年同期回溫。

展望第1季，雖然受農曆年節工作天數較少影響，營收動能可能呈現低位數下滑，但電視面板報價預計呈現季持平走勢，有助支撐產品平均單價。

法人指出，友達近期積極推動價值轉型，除核心面板業務外，亦布局扇出型面板級封裝（FOPLP）技術，利用舊產線改裝活化，瞄準低軌衛星AI運算相關封裝需求，展現轉型成效。

法人預估，智慧移動及垂直場域應用將是友達未來重要動能，相關營收年均複合成長率有望達雙位數。此外，隨低軌衛星題材發酵，市場持續關注技術放量進度，配合公司持續活化資產策略、認列廠房處分利益，獲利結構將進一步優化，法人估本季有機會挑戰轉虧為盈。

電視面板 營收 友達 低軌衛星 AI
