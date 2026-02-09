晶彩科營收／元月1.52億元登19個月新高 年增逾94倍、月增近8成

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

晶彩科（3535）9日公告1月合併營收1.52億元，月增79.84%，並較去年同期大增9,477.22%，寫下近19個月以來新高。公司表示，營收認列以銷售機台為主，1月交機數量較多，符合產業波動特性，屬正常狀況。

AI晶片先進封裝需求爆發，業界傳出，晶彩科獨家紅外線偵測技術已通過晶圓龍頭CoWoS-LGen2製程驗證，預計第2季起密集出貨。

該技術能穿透矽載板捕捉微米級位移，解決現行設備量測瓶頸，具備技術獨占性。此外，公司與日商合作深化，傳明年自動化系統量能將成長5倍，強化獲利動能。

法人分析，隨高毛利半導體機台進入交機高峰，將抵銷傳統面板業務波動。尤其業界預期晶圓龍頭2026年起導入次世代更高階封裝製程，晶彩科機台量測精度具壓倒性優勢，已符合未來規範。在營收結構質變後，毛利率有望重回成長軌道，2026年營運動能看旺。

營收 晶圓 半導體 面板 晶片 AI
延伸閱讀

相關新聞

台積電今天收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

台積電（2330）盤後鉅額交易9日出現1,870.33元的歷史新天價，即將蓄勢挑戰1,900元關卡！法人表示，以今日鉅額...

文曄併購效益再發威 單月營收近副2000億元、月增98%

IC通路商大廠文曄(3036)今日公布2026年1月份自結合併營收約1957億元，創單月營收新高記錄，月增達98%、年增...

友達營收／1月225億元 月減10.6%、年增3.9%

面板大廠友達（2409）9日公告1月合併營收225.05億元，月減10.66%，年增3.98%。業界分析，營收月減主因受...

美銀：金像電產能擴張優於預期 目標價上調19.2%到900元

美銀證券發布報告指出，金像電（2368）產能擴張優於預期，主要受惠於資本支出金額創新高、特殊應用IC（ASIC）展望樂觀...

宏碁營收／1月210億元、年增39.8% 創疫後同期新高

PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布2026年1月單月合併營收210.77億元，年增39.8%，創疫後同期新高。

矽統營收／1月4.24億元、年增1.71倍 創單月新高

聯電（2303）集團IC設計廠矽統（2363）於今日公布1月業績，創歷史新高。

