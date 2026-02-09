美銀：金像電產能擴張優於預期 目標價上調19.2%到900元

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
金像電廠區外觀。圖／公司提供
美銀證券發布報告指出，金像電（2368）產能擴張優於預期，主要受惠於資本支出金額創新高、特殊應用IC（ASIC）展望樂觀、高階產能已連續數季滿載等利多，因此將金像電目標價從755元上調19.2%到900元，維持「買進」評等。

金像電元月營收為60.16億元創歷史新高，美銀指出，這已占第1季美銀所預估營收的35%，反映伺服器需求強勁，以及去年12月訂單延後交付。美銀預估金像電2月營收月減約15%，反映農曆新年假期及1月基期高，但3月營收預估月增約15%，第1季營收預估季增4%、年增41%。

美銀將金像電今年的預估資本支出金額提高到104億元，2027年提高到50億元、2028年提高到40億元，以反映金像電今年的資本支出計畫金額創新高，並可能在2027-2028年繼續提高資本支出，以用於高階伺服器/網通產品的規格升級，也就是更多層數及更複雜的製程。

美銀表示，金像電2026年營收可望年增44%，2027年預估營收年增率則從29%上調到34%，因為預期新增產能將自2027年下半年起逐步貢獻營收。隨著規模擴大，毛利率與營業利益率可望進一步提升。

美銀指出，金像電在台灣/泰國的產能擴張將比先前預期更快。美銀將金像電 2026-2028 年預估每股稅後純益（EPS）上調5-10%，主要反映產能擴張速度更快（尤其在2027年），以及規模擴大帶來進一步利潤率上行潛力，預估本益比則從18.5倍上調到20倍。

金像電 營收 伺服器
