奇鋐1月營收月增21% 富世達增18%

散熱模組大廠奇鋐（3017）與旗下子公司富世達昨（9）日陸續公告上月營收，奇鋐元月營收170.03億元，月增21.9%、年增1.5倍，為歷史次高；富世達元月14.04億元，月增18.3%、年增1.15倍，同步改寫單月次高。

奇鋐日前法說會上指出，隨著美系CSP大客戶持續擴大AI資本支出，公司訂單能見度愈來愈高，目前已看到2028年，現階段不僅訂單應接不暇，甚至可說是「產能追不上訂單」，預料今年越南新廠產能開出後，業績表現將更勝去年。

據了解，奇鋐目前在GPU伺服器與ASIC伺服器均有布局，現階段GPU伺服器相關水冷零組件比重約占七成，ASIC約占三成，二者預料今年都會持續成長，與客戶也保持密切的合作關係。

至於富世達方面，目前軸承產品外，主要出貨水冷快接頭，已同時打入GB200與GB300供應鏈，訂單動能暢旺。