奇鋐1月營收月增21% 富世達增18%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱模組大廠奇鋐（3017）與旗下子公司富世達昨（9）日陸續公告上月營收，奇鋐元月營收170.03億元，月增21.9%、年增1.5倍，為歷史次高；富世達元月14.04億元，月增18.3%、年增1.15倍，同步改寫單月次高。

奇鋐日前法說會上指出，隨著美系CSP大客戶持續擴大AI資本支出，公司訂單能見度愈來愈高，目前已看到2028年，現階段不僅訂單應接不暇，甚至可說是「產能追不上訂單」，預料今年越南新廠產能開出後，業績表現將更勝去年。

據了解，奇鋐目前在GPU伺服器與ASIC伺服器均有布局，現階段GPU伺服器相關水冷零組件比重約占七成，ASIC約占三成，二者預料今年都會持續成長，與客戶也保持密切的合作關係。

至於富世達方面，目前軸承產品外，主要出貨水冷快接頭，已同時打入GB200與GB300供應鏈，訂單動能暢旺。

奇鋐 富世達 伺服器
相關新聞

網通三強1月營收 紅不讓

網通族群1月營收不淡，倚強科（3219）兆赫、台揚，各擁題材，1月營收均較去年12月成長逾一成，倚強科搭上智慧眼鏡及AI...

華碩、宏碁硬挺 元月營收月減年增

品牌雙A華碩、宏碁昨（9）日公布今年元月營收。華碩受惠AI伺服器增長動能，激勵1月集團營收達679.36億元，雖月減2....

台積電今天收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

台積電（2330）盤後鉅額交易9日出現1,870.33元的歷史新天價，即將蓄勢挑戰1,900元關卡！法人表示，以今日鉅額...

廣達元月營收同期新高 GB300出貨動能火熱 有望淡季不淡

廣達昨（9）日公告元月合併營收達2,308.35億元，不僅寫下史上最強1月營收，更是歷史次高。法人看好，在GB300出貨...

國巨元月營收成長5% 締新猷

被動元件龍頭國巨昨（9）日公布今年1月營收130.30億元，月增5.5%、年增27.1%，創歷史新高；若以美元計算，單月...

台達電營收寫最強1月 光寶141億元近四年同期最佳

電源龍頭台達電（2308）昨（9）日公布今年元月營收496.75億元，月減7.5%，年增32.9%，為同期新高，主要來自...

