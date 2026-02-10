台達電營收寫最強1月 光寶141億元近四年同期最佳

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電。 聯合報系資料照
台達電。 聯合報系資料照

電源龍頭台達電（2308）昨（9）日公布今年元月營收496.75億元，月減7.5%，年增32.9%，為同期新高，主要來自AI伺服器出貨成長。光寶元月營收141億元，月減5%、年增16%，為四年同期最佳。

市場分析，台達電自去年9月起營收首度衝破500億元大關後，10月一舉攻上573.84億元，創歷史新高，單月Sidecar水冷機櫃營收貢獻100億元，為台達電營收添新動能，激勵台達電連四個月營收維持逾500億元，元月營收回檔，回測五個月來低點，一方面除了季節性因素外，主要因為部分專案型產品（液冷相關業務）出貨波動影響。

光寶表示，元月營收年增16%，主要成長動能來自雲端運算及AI高階伺服器電源、高效備援電池系統（BBU）等電能管理系統及光電半導體業務。元月來自雲端及物聯網部門營收占比52%；其中，AI、雲端運算及高階伺服器等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增近四成。

台達電董事長鄭平日前表示，AI資料中心需求強勁，泰國及美國兩地積極加碼電源、ICT及液冷系統等產能，樂觀看待第1季表現。外界預期，台達電本季將迎來歷年最旺的淡季。

台達電昨天股價收在1,180元，上漲20元，投信及自營商連兩日買超力挺，外資連三日賣超，穩居台股市值第二。

法人則看好，台達電獨立電源櫃開發進度順利，預期400V電源櫃將於2026年下半年開始出貨，初期以ASIC需求為主，800V版本可望2027年接續導入，進一步推升BBU與超級電容的採用率。未來數年，台達電可望持續維持其AI電源供應器（PSU）約65%的領導市占率，並受惠多項成長催化劑。首先，AI伺服器機櫃出貨量預估上修；其次，PSU規格升級帶動單位價值提升；第三，DC-DC電源模組在ASIC及潛在輝達（NVIDIA）新平台的市占率可望進一步提高。

台達電 營收 雲端運算
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台達電1月營收496億元 年增32.87%「近5個月新低」

外資大賣逾700億元 但默默繼續進貨這兩檔記憶體股

系統電報捷 奪 BBU 大單

台達電、台燿 權證四檔聚光

相關新聞

網通三強1月營收 紅不讓

網通族群1月營收不淡，倚強科（3219）兆赫、台揚，各擁題材，1月營收均較去年12月成長逾一成，倚強科搭上智慧眼鏡及AI...

華碩、宏碁硬挺 元月營收月減年增

品牌雙A華碩、宏碁昨（9）日公布今年元月營收。華碩受惠AI伺服器增長動能，激勵1月集團營收達679.36億元，雖月減2....

台積電今天收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

台積電（2330）盤後鉅額交易9日出現1,870.33元的歷史新天價，即將蓄勢挑戰1,900元關卡！法人表示，以今日鉅額...

廣達元月營收同期新高 GB300出貨動能火熱 有望淡季不淡

廣達昨（9）日公告元月合併營收達2,308.35億元，不僅寫下史上最強1月營收，更是歷史次高。法人看好，在GB300出貨...

國巨元月營收成長5% 締新猷

被動元件龍頭國巨昨（9）日公布今年1月營收130.30億元，月增5.5%、年增27.1%，創歷史新高；若以美元計算，單月...

台達電營收寫最強1月 光寶141億元近四年同期最佳

電源龍頭台達電（2308）昨（9）日公布今年元月營收496.75億元，月減7.5%，年增32.9%，為同期新高，主要來自...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。