台達電營收寫最強1月 光寶141億元近四年同期最佳

電源龍頭台達電（2308）昨（9）日公布今年元月營收496.75億元，月減7.5%，年增32.9%，為同期新高，主要來自AI伺服器出貨成長。光寶元月營收141億元，月減5%、年增16%，為四年同期最佳。

市場分析，台達電自去年9月起營收首度衝破500億元大關後，10月一舉攻上573.84億元，創歷史新高，單月Sidecar水冷機櫃營收貢獻100億元，為台達電營收添新動能，激勵台達電連四個月營收維持逾500億元，元月營收回檔，回測五個月來低點，一方面除了季節性因素外，主要因為部分專案型產品（液冷相關業務）出貨波動影響。

光寶表示，元月營收年增16%，主要成長動能來自雲端運算及AI高階伺服器電源、高效備援電池系統（BBU）等電能管理系統及光電半導體業務。元月來自雲端及物聯網部門營收占比52%；其中，AI、雲端運算及高階伺服器等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增近四成。

台達電董事長鄭平日前表示，AI資料中心需求強勁，泰國及美國兩地積極加碼電源、ICT及液冷系統等產能，樂觀看待第1季表現。外界預期，台達電本季將迎來歷年最旺的淡季。

台達電昨天股價收在1,180元，上漲20元，投信及自營商連兩日買超力挺，外資連三日賣超，穩居台股市值第二。

法人則看好，台達電獨立電源櫃開發進度順利，預期400V電源櫃將於2026年下半年開始出貨，初期以ASIC需求為主，800V版本可望2027年接續導入，進一步推升BBU與超級電容的採用率。未來數年，台達電可望持續維持其AI電源供應器（PSU）約65%的領導市占率，並受惠多項成長催化劑。首先，AI伺服器機櫃出貨量預估上修；其次，PSU規格升級帶動單位價值提升；第三，DC-DC電源模組在ASIC及潛在輝達（NVIDIA）新平台的市占率可望進一步提高。