文曄、矽統 1月營收攀上高峰

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體通路商文曄（3036）昨（9）日公布1月合併營收1,957.46億元，月增98.4％，年增1.51倍，為單月新高。

文曄去年合併營收1.17兆元，年增22.7%，首度突破兆元大關，改寫新猷。文瞱去年前三季歸屬母公司業主淨利93.53億元，年增42%，每股純益8.09元。

近年文曄資料中心與伺服器相關業績比重持續提升，文瞱董事長鄭文宗先前表示，對今年展望保持樂觀。

聯電集團IC設計廠矽統昨日公布1月營收4.24億元，月增66.2%、年增1.71倍，創歷史新高。

矽統去年合併營收28.21億元，年增幅高達2.81倍，改寫新猷。

矽統先前提到，正規劃開發IC新品，今年有部分產品可望轉化為營收貢獻，相關效益並有望延續到2027、2028年。

矽統去年前三季每股純益1.46元，其中，第3季為2010年第4季以來首度本業呈現獲利。

營收 矽統
